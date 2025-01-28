¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¥Ä¥¢ー¡ÖODE TO JOY¡× Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÆÃÊÌÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¡£
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Òºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Úbillboard classics ¶ÌÃÖ¹ÀÆó LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025 ¡ÈODE TO JOY¡É¡Û¤ÎÆÃÊÌÄÉ²Ã¸ø±é¤ò4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡Ö°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2015Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÂè75²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÈÂçÍ§Ä¾¿Í¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤ë¡ÖÈá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤òÈäÏª¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡¢2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¡ÚODE TO JOY¡Û¥Ä¥¢ー³Æ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¡ý¿·µ¬¸ø±é¾ðÊó
billboard classics ¶ÌÃÖ¹ÀÆó LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025 "ODE TO JOY" ÄÉ²Ã¸ø±é
¡ÎÆÉ¤ß¡Ï¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥¿¥Þ¥¥³¥¦¥¸ ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥µー¥È ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´ ¡È¥ªー¥É ¥È¥¥ー ¥¸¥ç¥¤¡É
³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì
2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë ³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00
½Ð±é¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó
´É¸¹³Ú¡¦»Ø´ø¡§¡Ú´É¸¹³Ú¡ÛÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ ¡Ú»Ø´ø¡ÛÂçÍ§Ä¾¿Í
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ý¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¦°ÂÁ´ÃÏÂÓ¸ø¼°FC¡ÖCherry¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
https://saltmoderate.com/feature/entry
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～2·î11Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë23:59
¡ý¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖClub BBL¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
https://l-tike.com/st1/tamaki2025add-bbc-bbc-k
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡ý¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡õ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
https://saltmoderate.com/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://billboard-cc.com/tamaki-odetojoy
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
SÀÊ15,000±ß AÀÊ11,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ ¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¼çºÅ¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë
¶¦ºÅ¡§¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥µー¥Ä
´ë²èÀ©ºî¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êºå¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥ó¥¯¡Ë
¸å±ç¡§ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Üー¥É
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¡ÊÆÃÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯Í½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹
¢¨Ê£¿ôËç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬ÊÌÅÓ¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î»áÌ¾Åù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÀè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÚÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤1Âæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õ¼è¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥Á¥±¥×¥é¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨Á´¸ø±é¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡ÉÃêÁª¡É¤ÈµºÜ¤Î¤¢¤ëÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁª¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÂÀÊÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿½¤·¹þ¤ß½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃêÁª¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹
¢¨³Æ¼ïÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç´°Çä¤·¤¿¸ø±é¤Ï¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Àè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2Ëç¿½¹þ¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹þ»þ¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼çºÅ¼Ô¸øÇ§¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥×¥é¤Ë¤Æ¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥Á¥±¥×¥éÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÀè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÚÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¼ÔÍÍ¡¦Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1Âæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²¼µ4Àè¹Ô¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¦°ÂÁ´ÃÏÂÓ¸ø¼°FC¡ÖCherry¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖË¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖClub BBL¡×²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó&°ÂÁ´ÃÏÂÓ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
https://tixplus.jp/feature/tamaki_classics2025_dticket/
¢¨¾åµ4Àè¹Ô¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡ã´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡ä¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¼ÔÍÍ¡¦Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨´é¼Ì¿¿¤ÎÅÐÏ¿¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´Æþ¾ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨´é¼Ì¿¿¤Î¿³ºº´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tixplus.jp/feature/tamakikoji_dticket/facepicture.html
¡Ú¾åµ4Àè¹Ô°Ê³°¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡Û
https://tixplus.jp/feature/tamaki_classics2025_dticket2/
¡ã¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤: https://billboard-cc.com/notice/ ¡ä
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê12:00～17:00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ¡Ë
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹
²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¹â¤Î²»³Ú¤È¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¥·¥êー¥º¡£¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²»³ÚÀìÍÑ¥Ûー¥ëÅù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400°Ê¾å¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§
https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2292-59d15e739ce788c2b5715c1134cf14b2.pdf
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡https://www.billboard-japan.com/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/6c0fd3cdafdd3cea028071006e1d3cc03dd76117.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1