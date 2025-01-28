Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Î¾Æ¤­¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×¤Ë¤Æ¡¢2·î¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥«¥Ì¥ì¡×¤È¹âÃÎ¤ÎÃÏ·Ü¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÅÚº´¥¸¥íー¥«¥Ì¥ì¡×¤òÈ¯Çä

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KURAMAE CANNELE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～19:00
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KURAMAE CANNELE CAFE
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