¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÛÈþ¿©¤ÇÌû¤·¤à½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤­¡Ö¤ª²Ö¸«¥Õ¥§¥¢¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë
¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡Áêºä Çî¡Ë¤Ï¡¢¤ª²Ö¸«¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¤Ë¤Æ¡Ö¤ª²Ö¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

µþÎÁÍý ¤¿¤ó·§ËÌÅ¹ Directed by M.Kurisu¡ÖºÌ¤ê¸æÁ·¡×¥¤¥áー¥¸



Ãæ¹ñÎÁÍý ¹Ä²ÈÎ¶Ë±¡ÖÌÚÏ¡¡×¥¤¥áー¥¸

¡¡¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý ¹Ä²ÈÎ¶Ë±¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤«¤Ò¤ì¤äËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥³ー¥¹¤Ë½Õ¤Î¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡ÖµþÎÁÍý ¤¿¤ó·§ËÌÅ¹ Directed by M.Kurisu¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öºù¾ø¤·¡×¤ä¡Öä£¸æÈÓ¡×¤Ê¤É½Õ¤é¤·¤¤ÎÁÍý¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ÇËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Á¡ØºÌ¤ê¸æÁ·¡Ù¤È¡¢½Õ¤é¤·¤¯Âä¤äÈº¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø½Õà¥Ì¡²ñÀÊ¡Ù¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤â¿§Á¯¤ä¤«¤Ê½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÏÂ¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£


¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ ¤ß¤äÈþ¡×¤Ç¤Ï¾å¼Á¤Ê¾ïÎ¦µí¤È¡¢³èòº¤ä¹ñ»º¥¤¥»¥¨¥Ó¤Ê¤É¤òìÔÂô¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ë¥³ー¥¹¤ò¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥§¥ê¥ª¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤ª²Ö¸«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥»¥éー¥Ðー¡×¤Ç¤ÏËþ³«¤Îºù¤È½Õ¤Îòô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡¤´Â´¶È¤ä¤´Æþ³Ø¡¢¤´½¢¿¦¤Ê¤É¤ª½Ë¤¤¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤äÅö¥Û¥Æ¥ë¶áÎÙ¤ÎÈþ¤·¤¯ºé¤­¸Ø¤ëºù¤òÂ¸Ê¬¤ËÌû¤·¤à¹Ô¤­µ¢¤ê¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿½Õ¤ÎÈþ¿©¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡¡¡Ö¤ª²Ö¸«¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡ÊÇ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£


Ãæ¹ñÎÁÍý ¹Ä²ÈÎ¶Ë±


2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü ¡Ê3/26¡¦4/2¤Ï±Ä¶È¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë¡¢17¡§30～21¡§00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡ÖÌÚÏ¡¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡8,000±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¦¹­Åì¼°¿¿Âä¤Î¤ª»É¿È


¡¦¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡Ê¾åÅò ¤Þ¤¿¤Ï ÇòÅò¥¹ー¥×¡Ë


¡¦¾®äÆÊñ


¡¦¥Û¥¿¥Æ³­Ãì¤È½ÕÌîºÚ¤Îºù³¤Ï·¾ß¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤­


¡¦¤ä¤Þ¤æ¤ê¥Ýー¥¯¤Èä£¤Î¹ÈÆîÆý¼Ñ¹þ¤ß Ãæ¹ñÌîºÚ¤òÅº¤¨¤Æ


¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥¨¥­¥¹¤ÇßÖ¤á¤¿ÀõÍø¤ÈÀ¸Õª¤ÎßÖÈÓ


¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡Ê²¼µ­¤è¤ê¤ª¹¥¤­¤Ê1ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë


¡¡°É¿ÎÆ¦Éå¡¡¥¿¥Ô¥ª¥«Æþ¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¡¥Þ¥ó¥´ー¥×¥ê¥ó¡¡¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à


¢¨¡Ü1,200±ß¤ÇËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹




¡Ö²Ö±ã¡×¥¤¥áー¥¸

¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö²Ö±ã¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡15,500±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡17¡§30～21¡§00¡ÊL.O. 20¡§30¡Ë¡¡


¡þÆâ ÍÆ


¡¡¡¦¹­Åì¼°¿¿Âä¤Î¤ª»É¿È¤È´Å³¤Ï·¤Î¾Ò¶½¼òÄÒ¤±¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À5¼ïÁ°ºÚ


¡¡¡¦¤Õ¤«¤Ò¤ì»Ñ¼Ñ¹þ¤ß¡Ê¾åÅò ¤Þ¤¿¤Ï ÇòÅò¥¹ー¥×¡Ë


¡¡¡¦ËÌµþ¥À¥Ã¥¯


¡¡¡¦¼Ö³¤Ï· ¥¢¥ª¥ê¥¤¥« ¥¯¥ì¥½¥ó¤Îºù³¤Ï·¾ß¤Î¶¯²ÐßÖ¤á


¡¡¡¦¥Û¥¿¥Æ³­Ãì¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿ー¾ø¤· ¹á¤ê¾ßÌý


¡¡¡¦»³·Áµí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¥½¥Æー ¹õ¿Ý¥½ー¥¹


¡¡¡¦óÄµû¡Ê¥Ï¥à¥æ¥¤¡Ë¤ÇßÖ¤á¤¿»°¸µÆÚ¤È½Õ¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ÎßÖÈÓ


¡¡¡¡¿¿Âä¤Î¤¢¤é¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿µûÅò¥¹ー¥×


¡¡¡¦°É¿Î¤Î¹á¤ê¤Î¹õ¸ÕËã¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É



µþÎÁÍý ¤¿¤ó·§ËÌÅ¹ Directed by M.Kurisu


2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê3/25¡¦4/1¤Ï±Ä¶È¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë17¡§30～21¡§00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡ÖºÌ¤ê¸æÁ·¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡8,000±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡[Á°ºÚ] ½Õà¥Ì¡È¬À£


¡¡[ÏÐÊª] ºù¾ø¤·


¡¡[Â¤ ¤ê] 3¼ïÀ¹¤ê


¡¡[¾ÆÊª] ¾Æµû


¡¡[ÍÈÊª] ½ÕÌîºÚ¤È³¤Ï·¤ÎÅ·óÏÍå


¡¡[¿©»ö] ä£¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á


¡¡[¿åÊª]




¡Ö½Õà¥Ì¡²ñÀÊ¡×¥¤¥áー¥¸

¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö½Õà¥Ì¡²ñÀÊ¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡18,500±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë¡¢17¡§30～21¡§00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡[Á°ºÚ] ½Õà¥Ì¡È¬À£


¡¡[Â¤ ¤ê] Âä¤¦¤¹Â¤¤ê


¡¡[ÏÐÊª] ÈºÄ¬½Á


¡¡[¾ÆÊª] ¾Æµû¡¡¹õÌÓÏÂµí


¡¡[²¹Êª] ºù¾ø¤·


¡¡[ÍÈÊª] Âä¤È½ÕÌîºÚ¤ÎÅ·óÏÍå


¡¡[¿©»ö] ä£¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á


¡¡[¿åÊª]



Å´ÈÄ¾Æ ¤ß¤äÈþ


2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü ¡Ê3/25¡¦4/1¤Ï±Ä¶È¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë¡¢17¡§30～21¡§00¡ÊL.O.20¡§30¡Ë



Å´ÈÄ¾Æ ¥¤¥áー¥¸

¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¾ïÎ¦µí¤È¥Û¥¿¥Æ³­Ãì¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡12,000±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡¡¦ËÜÆü¤Î¥¹ー¥×


¡¡¡¦¥Û¥¿¥Æ³­Ãì


¡¡¡¦¾ïÎ¦µí¥µー¥í¥¤¥ó70£ç


¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï


¡¡¡¡¾ïÎ¦µí¥Õ¥£¥ì70£ç ¡Ü1,120±ß


¡¡¡¦¾ÆÌîºÚ


¡¡¡¦¥µ¥é¥À


¡¡¡¦¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á¡¡¢¨¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ü900±ß


¡¡¡¦¥Ç¥¶ー¥È


¡¡¡¦¥³ー¥Òー



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¾ïÎ¦µí¤È³èòº¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡17,000±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡11¡§30～14¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï～15¡§00¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡¡¦ËÜÆü¤Î¥¹ー¥×


¡¡¡¦³èòº


¡¡¡¦¾ïÎ¦µí¥µー¥í¥¤¥ó70£ç


¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï


¡¡¡¡¾ïÎ¦µí¥Õ¥£¥ì70£ç ¡Ü1,120±ß


¡¡¡¦¾ÆÌîºÚ


¡¡¡¦¥µ¥é¥À


¡¡¡¦¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á¡¡¢¨¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ü900±ß


¡¡¡¦¥Ç¥¶ー¥È


¡¡¡¦¥³ー¥Òー



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¾ïÎ¦µí´®Ç½¥³ー¥¹¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡20,000±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡17¡§30～21¡§00¡ÊL.O. 20¡§30¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡¡¦ºÇ½é¤Î¤Ò¤È»®


¡¡¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»


¡¡¡¦¾ïÎ¦µí¥µー¥í¥¤¥ó100g


¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï


¡¡¡¡¾ïÎ¦µí¥Õ¥£¥ì100g ¡Ü1,600±ß


¡¡¡¦¾ÆÌîºÚ


¡¡¡¦¥µ¥é¥À


¡¡¡¦¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á¡¡¢¨¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ü900±ß


¡¡¡¦¥Ç¥¶ー¥È


¡¡¡¦¥³ー¥Òー



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¾ïÎ¦µí¤È¹ñ»º¥¤¥»¥¨¥Ó¤Î¥³ー¥¹¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡25,500±ß


¡þÈÎ Çä »þ ´Ö¡¡17¡§30～21¡§00¡ÊL.O. 20¡§30¡Ë


¡þÆâ ÍÆ


¡¡¡¦ºÇ½é¤Î¤Ò¤È»®


¡¡¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»


¡¡¡¦¹ñ»º¥¤¥»¥¨¥Ó


¡¡¡¦¾ïÎ¦µí¥µー¥í¥¤¥ó80g


¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï


¡¡¡¡¾ïÎ¦µí¥Õ¥£¥ì80g ¡Ü1,280±ß


¡¡¡¦¾ÆÌîºÚ


¡¡¡¦¥µ¥é¥À


¡¡¡¦¸æÈÓ¡¡¹á¤ÎÊª¡¡ÀÖ½Ð½Á¡¡¢¨¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ü900±ß


¡¡¡¦¥Ç¥¶ー¥È


¡¡¡¦¥³ー¥Òー



¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥Õ¥§¥ê¥ª


2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë ¢¨ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à


±Ä¶È»þ´Ö¡¡11¡§00～14¡§30¡ÊL.O.14¡§00¡Ë¡¢17¡§00～21¡§00¡ÊL.O.20¡§00¡Ë



¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¤ª²Ö¸«¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¢ã90Ê¬À©¢ä


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡


¡¡Ê¿Æü¡¡¢¨3/25¡Ê²Ð¡Ë¡¦26¡Ê¿å¡Ë¡¢4/1¡Ê²Ð¡Ë¡¦2¡Ê¿å¡Ë½ü¤¯


¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë4,200±ß


¡¡¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë3,900±ß


¡¡¾®³ØÀ¸ 2,100±ß


¡¡ÍÄ»ù¡Ê4～6ºÐ¡Ë1,100±ß



¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡¡µÚ¤Ó3/25¡Ê²Ð¡Ë¡¦26¡Ê¿å¡Ë¡¢4/1¡Ê²Ð¡Ë¡¦2¡Ê¿å¡Ë


¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë5,200±ß


¡¡¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë4,900±ß


¡¡¾®³ØÀ¸ 2,600±ß


¡¡ÍÄ»ù¡Ê4～6ºÐ¡Ë1,300±ß




¡Ö¤ª²Ö¸«¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¥¤¥áー¥¸

¡þ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡¡ ¡Ö¤ª²Ö¸«¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¢ã120Ê¬À©¢ä¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¸ÂÄê


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡


¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë6,300±ß


¡¡¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë6,000±ß


¡¡¾®³ØÀ¸ 3,200±ß


¡¡ÍÄ»ù¡Ê4～6ºÐ¡Ë1,600±ß



¡þÆâ ÍÆ


¡ã¥é¥¤¥Ö¥­¥Ã¥Á¥ó¡ä


¡¡µíÆù¤Î¥¹¥Æー¥­
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ô¥¶



¡ã¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÎÁÍý¡ä


¡¡¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯


¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä ¡È¥È¥ë¥Æ¥£ー¥¸¥ã¡É


¡¡ÎäÀ½¥Õ¥é¥ó¤ÈÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥àー¥¹


¡¡¤Á¤é¤·¼÷»Ê


¡¡¥·¥ã¥ë¥­¥å¥È¥êーÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»


¡¡¥¨¥Ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÀ¸½Õ´¬¤­


¡¡¥ßー¥È¥Üー¥ë ¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹


¡¡òÖ¤Î¥íー¥¹¥È ¥Ð¥¸¥ëÉ÷Ì£


¡¡¥Á¥­¥ó¤ÎÅâÍÈ¤² ¹á¹Á¥½ー¥¹


¡¡¾®¥¨¥Ó¤È¥¤¥«¤Î¥Á¥ê¥½ー¥¹


¡¡ÍÈ¤²ÊªÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¡È¥Õ¥ê¥Ã¥È¥ß¥¹¥È¡É


¡¡¤Û¤¯¤Û¤¯¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£


¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥ìー¥é¥¤¥¹


¡¡¶Ì¤Í¤®¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×


¡¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ー


¡¡¥µ¥é¥À³Æ¼ï


¡¡¥Ñ¥ó³Æ¼ï


¡¡¥Ç¥¶ー¥È³Æ¼ï¥­¥Ã¥º¥³ー¥Êー(¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ä¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ê¤É)


¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¡¡¤Û¤«



¥»¥éー¥Ðー


2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·îÍËÆü


±Ä¶È»þ´Ö¡¡18:00～23:00¡ÊL.O.¥Õー¥É21¡§00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22¡§00¡Ë



¡Ö²Î±ÓÄ»¡Ê¤¦¤¿¤è¤ß¤É¤ê¡Ë¡×¥¤¥áー¥¸

¡þ¥«¥¯¥Æ¥ëÌ¾¡¡¡Ö²Î±ÓÄ»¡Ê¤¦¤¿¤è¤ß¤É¤ê¡Ë¡×


¡þ²Á ¡¡¡¡ ³Ê ¡¡ 3,000±ß


¡þÆâ ÍÆ


¡¡Ëþ³«¤Îºù¤Èòô¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡£


¡¡ºùÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢ËõÃã¤Èºù¤Î±öÄÒ¤±¤Î±öÌ£¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦


¡¡½Õà¥Ì¡¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¾åµ­ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£


¢¨µ­ºÜÆâÍÆ¤Î´ü´Ö¡¦±Ä¶È»þ´ÖÅù¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£