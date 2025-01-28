¡Úºë¶Ì¸©¡Û¿·¤¿¤Ë£±£°ÃÄÂÎ¤¬ºë¶ÌÈÇ¥¹ー¥Ñー¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹
¡¡ºë¶ÌÈÇ¥¹ー¥Ñー¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤«¤é»ÔÄ®Â¼¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß£´£¶ÃÄÂÎ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Î£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë£±£°ÃÄÂÎ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÄ®Â¼¿ô¤¬£µ£¶ÃÄÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÎ»ö²ñ¸«URL¡Û
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20250128.html
¡ü ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥êー£±£°ÃÄÂÎµÚ¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾
£±£°ÃÄÂÎ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤Ï¡¢¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î
£Õ£Ò£Ì¤«¤é¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/super-city/saitama-super-city/entry.html
¡Ú»²¹Í¡Û
£± ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£´£¶ÃÄÂÎ
¡Ê£±¡ËÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¥¨¥ó¥È¥êー£±£±ÃÄÂÎ
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢·§Ã«»Ô¡¢ÃáÉã»Ô¡¢Æþ´Ö»Ô¡¢ÏÂ¸÷»Ô¡¢µ×´î»Ô¡¢ÌÓÏ¤»³Ä®¡¢¾®ÀîÄ®¡¢È·»³Ä®¡¢²£À¥Ä®¡¢ÈþÎ¤Ä®
¡Ê£²¡ËÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¥¨¥ó¥È¥êー£±£¸ÃÄÂÎ
½êÂô»Ô¡¢ËÜ¾±»Ô¡¢½ÕÆüÉô»Ô¡¢¸ÍÅÄ»Ô¡¢Ä«²â»Ô¡¢²³Àî»Ô¡¢ËÌËÜ»Ô¡¢Ï¡ÅÄ»Ô¡¢Äá¥öÅç»Ô¡¢¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¡¢Çò²¬»Ô¡¢»°Ë§Ä®¡¢¾®¼¯ÌîÄ®¡¢¿ÀÀîÄ®¡¢¾åÎ¤Ä®¡¢´óµïÄ®¡¢µÜÂåÄ®¡¢¿ù¸ÍÄ®
¡Ê£³¡ËÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¥¨¥ó¥È¥êー£±£·ÃÄÂÎ
Àî±Û»Ô¡¢Àî¸ý»Ô¡¢¹ÔÅÄ»Ô¡¢ÈÓÇ½»Ô¡¢²Ã¿Ü»Ô¡¢¹ãÁã»Ô¡¢¿¼Ã«»Ô¡¢¾åÈø»Ô¡¢Áð²Ã»Ô¡¢ÏÏ»Ô¡¢»ÖÌÚ»Ô¡¢¿·ºÂ»Ô¡¢È¬Ä¬»Ô¡¢Æü¹â»Ô¡¢°ËÆàÄ®¡¢ÀîÅçÄ®¡¢Ä¹ÆÔÄ®
£² ºë¶ÌÈÇ¥¹ー¥Ñー¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/super-city/saitama-super-city.html