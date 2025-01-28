ÇîÅ¸ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¡¢¡ÖISO 20121¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÅ¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ ½ß¡¢°Ê²¼¡¢ÇîÅ¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖISO 20121¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊBSI¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í BSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹ ÆïËÜ ´²ºØ »á¤è¤êÇ§¾Ú½ñ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§¾Ú¼øÍ¿¼°¡Êº¸¤«¤é¡ËBSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó ±Ä¶ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹ ÆïËÜ ´²ºØ »á¡¢ÇîÅ¸ ¼¹¹ÔÌò°÷ Ê¡ÅÄ ÍºÇ·
ÇîÅ¸¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥³¥í¤òÄÌ¤ï¤»¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î·Ð±Ä¤È»ö¶È¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Û¤«¡¢´ðËÜÊý¿Ë¤ÎºöÄê¡¢¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø¤Î»²²è¡¢5¤Ä¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤ÎÆÃÄêÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î£±¤Ä¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¸½¡×¤òÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¤Ë¤Æ¡ÖISO 20121¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÇîÅ¸¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¸½¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.hakuten.co.jp/sustainability
ÇîÅ¸¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISO 20121¤È¤Ï
ISO 20121¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶±Æ¶Á¤Î´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª¡¢¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ISO 20121¤Ï¡¢BSI¤¬³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ BS 8901¤Ë´ð¤Å¤ºöÄê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£BS 8901¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2007Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ISO 20121 Å¬ÍÑÈÏ°Ï¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ»ö¶È½ê
Ç§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¡¡SEMS 814091
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¤Ë¤è¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢Àß±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÉÍý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
Å¬ÍÑÁÈ¿¥¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-1-1 Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó20F
BSI¡Ê±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÈBSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BSI¡ÊBritish Standards Institution¡§±Ñ¹ñµ¬³Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²þÁ±¤ÈÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÀßÎ©°ÊÍè1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹Ã£À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½ÅÍ×¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢BSI¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿BSI¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡¢À½ÉÊ»î¸³¡¦À½ÉÊÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤·¡¢¤Þ¤¿µ¬³Ê³«È¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò´Þ¤áµ¬³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.bsigroup.com/ja-JP/
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇîÅ¸¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥³¥í¤òÄÌ¤ï¤»¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÂÎ¸³"¤òÅý¹çÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ñÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ÅÄ¸ý ÆÁµ×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO ¸¶ÅÄ ½ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶»°ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó20F
ÀßÎ©¡§1970Ç¯3·î
¡ã¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.hakuten.co.jp/
¡ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Úー¥¸¡ä¡¡https://www.hakuten.co.jp/sustainability
¡ã¸ø¼°SNS¡ä
Instagram¡§@hakutencreative(https://www.instagram.com/hakutencreative/)
X¡§@HakutenCorp(https://x.com/HakutenCorp)
facebook¡§@hakutencorp(https://www.facebook.com/hakutencorp)
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÅ¸¡¡·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡¡IR¡¦¹Êó²Ý
Mail¡§ info-marketing@hakuten.co.jp