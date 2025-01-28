¡ÚTAC1µéÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡Û1µéÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î(°ì¼¡)¡ÖÅÚÌÚ°ìÈÌ¡×¤È¡Ö»Ü¹©´ÉÍýË¡¡×¤ò¹¶Î¬¤»¤è¡ª
¡ÖÅÚÌÚ°ìÈÌ¡×¤ÏÅÚ¹©¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¹©¡¢´ðÁÃ¹©¤Î£³¤Ä¤Î¹©¼ï¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ü¹©´ÉÍýË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡¢»Ü¹©·×²è¡¢¹©Äø´ÉÍý¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÆâÍÆ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¤È¡¢Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ä¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤â¡¢Ìä¤ï¤ì¤ëÏÀÅÀ¤äÊ¸¾Ï¤¬Æñ²ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÖµÁ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÅö¥»¥ß¥Êー¤ÇÊ¿Ìî¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤·¡¢³Ø½¬¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤³¤È
¡¦°ì¼¡¸¡Äê½ÐÂê²ÊÌÜ¤È½ÐÂê¿ô
¡¦¹ç³Ê´ð½à¤È¤È¹ç³ÊÎ¨
¡¦¡ÖÅÚÌÚ°ìÈÌ¡×¤È¡Ö»Ü¹©´ÉÍýË¡¡×¤Î½ÅÍ×À
¡¦½ÅÍ×£²²ÊÌÜ¤ÎÆ³Æþ¹ÖµÁ
¡¦TAC¤Î¹ÖºÂ°ÆÆâ¡¦¼ÁÌä²ñ¡ÊÆ¿Ì¾OK¡Ë
¼Â»ÜÆü»þ
2025/3/12(¿å)19¡§30～¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¢¨¤ª¤ª¤à¤Í¥»¥ß¥Êー40Ê¬ÄøÅÙ¡Ü¤½¤Î¸å¡¢¼Áµ¿±þÅú¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tac-school.co.jp/kouza_doboku/doboku_gd_gd.html
Ã´Åö¹Ö»Õ
1µéÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¹ÖºÂ¡¡ÀìÇ¤¹Ö»Õ
Ê¿Ìî¡¡ÍÛ¹¯¡Ê¤Ò¤é¤Î ¤è¤¦¤³¤¦¡Ë¹Ö»Õ
1µéÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡¢1µé·úÃÛ»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¡Ê¹Ã¼ï Âè1Îà¡ËÅù¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£µ»½Ñ¿¦¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¿ôÇ¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢¶µ°é¶È³¦¡¦¶µ°é·ÏYouTuber¤Ø³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¹ÖµÁ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§TAC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¿ÅÄ ÉÒÃË
ÀßÎ©¡§1980Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¶µ°é»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¿Íºà»ö¶È
ËÜ¼Ò¡§¢©101-8383 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3-2-18
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.tac-school.co.jp/