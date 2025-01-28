¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥Ñー¥¯¡×¤ò»ñ¶â»ÈÅÓ¤È¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òºöÄê

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https://www.hankyu-hanshin.co.jp/ir/stock/sustainability-bond/greenbond02/
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https://www.r-i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html
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https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2291-632cc131598c0d5cc6470f97c3a954b5.pdf
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