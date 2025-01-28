¤Í¤°¤»¡£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPococha¡×¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬À¤³¦»°Âç¹¹ð¾ÞClio Awards¤Ë¤ÆClio Music¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤òW¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:²¬Â¼ ¿®¸ç¡¢°Ê²¼DeNA)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖPococha(¥Ý¥³¥Á¥ã)¡×¤Î2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPococha¡×¡Ù¤¬¡¢À¤³¦»°Âç¹¹ð¾Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖClio Awards¡×¤Ë¤ÆExperience/ActivationÉôÌç¡¢Public RelationsÉôÌç¤Ç¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤È¤·¤ÆËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Clio Awards¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡×¤ä¡ÖThe One Show¡×¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦»°Âç¹¹ð¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¹¹ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÁÏÂ¤Åª¤ÊÂî±ÛÀ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¹¹ðÀìÌç²È°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿³ºº¤µ¤ì¤ëÇ¯¼¡¾Þ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Clio Music¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëÌÜÅª¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPococha¡×¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ²ÈÂ²¤ä¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸À¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Pococha¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£Pococha¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤Í¤°¤»¡£¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¿Í¤ò°¦¤¹¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò°¦¤·¤Æ¡ª¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤·¤¿¥ªー¥É¥êー¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·TVCM¥·¥êー¥º¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ë¡£¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾Þ³µÍ×
¡ã¼õ¾ÞºîÉÊ¡ä
DeNA / Making the world more friendly
¡ã¼õ¾ÞÉôÌç¡ä
- Experience/ActivationÉôÌç - Bronze Award
- Public RelationsÉôÌç - Bronze Award
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡ä
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Àë¸À¤È¤·¤Æ¡¢"¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ë¡£"¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¡£¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPococha¡×¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Pococha¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤Í¤°¤»¡£¡×¤¬¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¿Í¤ò°¦¤¹¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò°¦¤·¤Æ¡ª¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òTVCM¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Pococha¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óMV¤ÎÀ©ºî¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MV¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢Pococha¤Î"¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー"¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤Í¤°¤»¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¥·ー¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¡¢1¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://friendly.pococha.com/202404-cp
¡ã¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡ä
¡¦´ë²èÀ©ºî¡§±î¿Í¡ÃENJIN TOKYO¡Êhttps://enjintokyo.com¡Ë
¢£Pococha¤È¤Ï ( https://www.pococha.com/ )
Pococha(¥Ý¥³¥Á¥ã)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ðー(ÇÛ¿®¼Ô)¡¢¥ê¥¹¥Êー(»ëÄ°¼Ô)¤Ë¤è¤ëÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖLive Link Life ～º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¥â¥Ç¥ë¡¢²Î¼ê¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤¬ËèÆüÇÛ¿®Ãæ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ðー¡¦¥ê¥¹¥Êー¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯1·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÎß·×632Ëü°Ê¾å¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£