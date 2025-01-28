¼çÍ×¤ÊIR¥µ¥¤¥ÈÉ¾²Áµ¡´Ø3¼Ò¤è¤ê¡ÖºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¡×¡ÖÍ¥ÎÉ¾Þ¡×¡Ö¶ä¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9600¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´ÇìÍ§Æ»¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢¼çÍ×¤ÊIR¥µ¥¤¥ÈÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÏÂ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î3¼Ò¤è¤ê¡¢É×¡¹¡ÖºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¡×¡ÖÍ¥ÎÉ¾Þ¡×¡Ö¶ä¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë
ÂçÏÂ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡ã³µÍ×¡ä
¢£Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö2024ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡§ºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È
https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html
Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Á´¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼ÂÅÙÄ´ºº¤È¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¾úÀ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÀßÄê¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦É¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÏÂ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È£É£ÒÉ½¾´2024¡×¡§Í¥ÎÉ¾Þ
https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2024.html
ÂçÏÂ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÊñÀÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö5T&C*¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎIR¥µ¥¤¥È¤òÆÈ¼«¤Î´ð½à¤ÇÉ¾²Á¡¦ºÎÅÀ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥½¨¤ÊIR¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ÇÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÁªÄê¤·¡¢É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
*5T&C¡áTimely¡ÊÅ¬»þÀ¡Ë¡¢Transparent¡ÊÆ©ÌÀÀ¡Ë¡¢Traceable¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë¡¢Trustworthy¡Ê¿®ÍêÀ¡Ë¡¢Total¡ÊÊñ³çÀ¡Ë¡ÜCommunication¡ÊÁÐÊý¸þÀ¡Ë¡×
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖGomez IR¥µ¥¤¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¡§¶ä¾Þ
https://www.gomez.co.jp/ranking/ir/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤ÎIR¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¾ðÊó¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖºâÌ³¡¦·è»»¾ðÊó¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö´ë¶È¡¦·Ð±Ä¾ðÊó¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¾ðÊó³«¼¨¤ÎÀÑ¶ËÀ¡¦Àè¿ÊÀ¡×¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Áí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿IR¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤Î³µÍ×¡ä
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤5-1-2 ²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー13³¬
»ö¡¡¡¡¡¡¶È¡§¾ðÊó½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥àµ¡´ïÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.inet.co.jp/
IR¥µ¥¤¥È ¡§https://www.inet.co.jp/ir/