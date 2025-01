»Ò²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¡Ê³ô¼°¾ùÅÏ¡ËÊÂ¤Ó¤ËÆÃÊÌÍø±×µÚ¤ÓÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵)は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、WHDCエンタテインメント株式会社(以下、「エンタテインメント」)の株式及びGUAM ENTERTAINMENT SYSTEMS, LLC(以下、「GES」)の持分を譲渡することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.株式譲渡の理由と方法

当社は、2017年10月にエンタテインメントを株式交換により取得(当時の商号は「株式会社エンターテイメントシステムズ」)し、その子会社であるGESにおいてグアムで運営されているビンゴ向けのシステムを提供する形でビンゴ事業を行なっておりました。

ところが、コロナ禍においてグアムにおけるビンゴの営業が停止し、その後はグアムにおけるビンゴに関するレギュレーション上の問題等により、ビンゴ事業において、売上を計上するような契約の整備が完了しない状況が続いておりました。その結果、GESはここ数年継続して営業損失を計上しておりました。

このような状況の中、GESは当社グループの企業価値向上に寄与していないと判断し、譲渡先を探しており ましたが、このほど、株式会社機山(以下、「機山」)と譲渡について合意し、譲渡することといたしました。

2.異動する子会社(エンタテインメント)の概要

子会社1(エンタテインメント)

子会社2(GES)

3.株式譲渡の相手先の概要

4.譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況

5.譲渡の日程

6.今後の見通し

当該事象の発生により、2025年8月期連結会計年度において、エンタテインメントとGESの純資産額合計額の現在の為替レートによる金額と譲渡金額の差異が発生すること等により、連結決算において、およそ2千万円の特別損失が発生する見込みです。また、エンタテインメントの関係会社株式と譲渡金額の差額が発生すること等により、個別決算において、およそ16百万円の特別利益が発生する見込みです。

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp