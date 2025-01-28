¡Ú¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ÂÐÃÌ¡ÛLTV¤¬¹â¤¤¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤¤SmartNews Ads¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¥Ô¥¢¥é¤Î¹¹ð±¿ÍÑ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¤È¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¿®ÍêÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¼Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡3,000°Ê¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÇÞÂÎ¤ÈÄó·È¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëSmartNews¡£¾ðÊóÀÝ¼è°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤¯¡¢¹¹ð¤â¿¼¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æー¥¶ー¤¬µ»ö¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½LTV¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¤Ë°é¤ÄÈ¿ÌÌ¡¢¹¹ð¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¹ØÆþ¤ä¿½¹þ¤ß¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ô¥¢¥é¤ÏËÉÙ¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äAIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢SmartNews Ads¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤Î¹¹ð¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ÃÀ¥ÍµÎ¤»á¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é ÂçÂí¿¿¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ºà¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë
ーー¤Þ¤º¤ÏÉáÃÊ¤ÎÃ´ÅöÎÎ°è¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÂí¡§»ä¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óËÜÉô¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¹¹ð±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÀ¥»á¡§»ä¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹ÍÍ¤òÃ´Åö¤¹¤ëDigital Agency Sales2¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÍýÅ¹ÍÍ¤Î±¿ÍÑÌÌ¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î¶¦Í¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÂçÂí¤µ¤ó¤È¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÂí¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÞÂÎ¾å¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤è¤¯»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÇÅ¬¤ÊÇÛ¿®ÊýË¡¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶»ý¤Ã¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇÅ¬¤ÊÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤Î¹¹ð¤ÎÆÃÄ§¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÀ¥»á¡§¥Ë¥åー¥¹¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢3,000°Ê¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÇÞÂÎ¤ÈÄó·È¤·¾ðÊó¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î¾ðÊóÀÝ¼è°ÕÍß¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò°·¤¦ÇÞÂÎ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹¹ð¤â¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê°ì¤Ä¤Î¾ðÊó¸»¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ð¤Ï¥æー¥¶ー¤Î²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¹¹ð¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SmartNews Ads¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤òÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿³ºº¤ò¸·¤·¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð¹Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÀÝ¼è°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤Ø¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤òÊÝ¤Ã¤¿½Ð¹Æ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ºà¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤Î³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è¤äÉÔÆ°»º¡¦ÊÝ¸±¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¹¹ð¤âÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤Æ¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ºà¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¹¹ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Áê¾ì2Ëü±ß¤ÎCPA¤ò9,000±ß°Ê²¼¤ÇÇÛ¿®¤ËÀ®¸ù
ーー¥Ô¥¢¥é¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ÍÍ¤ÎÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÀ¥»á¡§¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¥Ñー¥È¥Êー¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥ó¥¯¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ï¡ÖBronze¡×¥é¥ó¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¢¥éÍÍ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥é¥ó¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÀ¥»á¡§¤¹¤Ç¤Ë¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶ìÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î°Æ·ï¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ÎCPA¤È·ÑÂ³¹ØÇãÎ¨¤òÎ¾¼´¤ÇÂç¤¤¯Ã£À®¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÛ¿®¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¥¢¥éÍÍ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¸¡¾Ú¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¥Çー¥¿¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹Â¦¤Ç¤·¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤È¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ç¤·¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆPDCA¤ò²ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¿ô»ú¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂí¡§Â¾¤Ë¤â¡¢¹¹ð¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂð¿©·Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âð¿©·Ï¤Ï¹¹ð¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ÍÍ¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ºà¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ³Î¤ËµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¹ØÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âð¿©·Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏCPA¤¬2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°Æ·ï¤Ç¤Ï9,000±ß¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÃÀ¥»á¡§»ä¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¹ØÆþÁ°¤Ë2Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾¦ºà¤Î°Æ·ï¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤¬Ä¹¤¯2Ëü±ß¤Î¸¡ººÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ï¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤é¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ëCPA2Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÂçÂí¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¹¹ð±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇÅ¬¤ÊÈÎÇä¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¾¦ºà¤â¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£SmartNews Ads¤Ï¹â¤¤LTV¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë
ーーÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢SmartNews Ads¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÂí¡§SmartNews Ads¤Ç¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¡Ê¹¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¡Ë¤¬Â¾ÇÞÂÎ¤è¤ê¤âÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥º¤ë¤è¤¦¤Ê¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»ö¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹¹ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÄ¹¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ªµÒÍÍ¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾ÇÞÂÎ¤è¤ê¤âµ»ö¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¹¹ð¤ò²ó¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤ËÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÀ¥»á¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ë¥åー¥¹¥¢¥×¥ê¤Ê¤Î¤ÇSNS¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Êー¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö1²óÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤éCV¡ÊÀ®Ìó¡Ë¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÂí¡§¤è¤¯¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤ÏSmartNews Ads·ÐÍ³¤Ç¹ØÆþ¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤ÈLTV¡Ê¸ÜµÒ¤È¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Íø±×¡Ë¤¬¹â¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÀ¥»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¹¹ð¤âÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢Å¹ÊÞÍ¶Æ³¤â¤·¤Ã¤«¤êÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¹ØÇã¤ä¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¹ÔÆ°¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤LTV¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÎ¬¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÍý²ò¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¥Ô¥¢¥é¤Î¶¯¤ß
ーー¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ÍÍ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥é¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÀ¥»á¡§¼ç¤Ë3ÅÀ¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÅÀÌÜ¤ÏÀïÎ¬¤Î²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ï±¿ÍÑ¤ÎÊý¤â±Ä¶È¤ÎÊý¤â¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀ®¸ù¤Î³ÎÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¤ÎµóÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¿Í¼ê¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂåÍýÅ¹ÍÍ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹¤ÎµóÆ°¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤ÆÂÉ¼è¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ÈÀ©ºî¤ÎÁá¤µ¤Ç¤¹¡£SmartNews Ads¤Ë¸Â¤é¤º¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢PDCA¤òÁá¤¯²ó¤¹¤³¤È¤Ç¹¹ðÀ®²Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¢¥éÍÍ¤Ï¤¿¤ÀPDCA¤¬Áá¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂí¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¤â¥Æ¥¥¹¥È¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤âSmartNews Ads¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò´Þ¤á¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥Êー¤ÎÀ©ºî¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤³¤íÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏAI¤Î²èÁüÀ¸À®¤â¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºî¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸¡¾Ú¤ÎÉý¤â¹¤¯ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¤É¤ó¤ÊÊÉ¤â¥Ô¥¢¥é¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯
ーーºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÀ¥»á¡§SmartNews Ads¤ÏÂåÍýÅ¹ÍÍ¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¼¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¹¹ðÇÛ¿®¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÏÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÛ¿®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Web¹¹ð¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óAPI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÅ¹ÊÞÍ¶Æ³·Ï¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤âÀºÅÙ¹â¤¯¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÌä¤ï¤º¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂí¡§¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¯¡¢Ç®¿´¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢°Â°×¤Ê¹¹ð¤Ç¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇSmartNews Ads¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖCPA¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ô¥¢¥é¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð¡¢LTV¤Î¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÊÁ°»î¤·¤¿¤±¤É¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£