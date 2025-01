¥½¥¦¥ë¥­¥ã¥ê¥Ðー¥·¥êー¥º ·×9¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÖBandai Namco Game Music¡×¤è¤ê²»³ÚÇÛ¿®³«»Ï¡ª

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『ゲーム×音楽×アソビ』によるエンターテインメントの拡大を目指し魅力的なゲームミュージックを届けるサウンドレーベル「Bandai Namco Game Music」より、シリーズ累計販売本数1,500万本を超える大人気武器格闘アクションゲーム「ソウルキャリバー」シリーズのオリジナルサウンドトラックを、本日より配信開始いたしました。

壮大なオーケストレーションと迫力あるサウンドが魅力の『ソウルキャリバー』シリーズ。その歴代の音源に加え、これまで商品化されていなかった「SOULCALIBUR VI」追加DLC向けの楽曲11曲を収録した「SOULCALIBUR VI Original Soundtrack Expanded Edition」を含む、合計9アルバムが一挙配信!ぜひ各種配信プラットフォームにてお楽しみください。

【1月28日(火)配信開始タイトル (9アルバム)】

▪SOUL EDGE ORIGINAL SOUNDTRACK(26曲)

▪SOULCALIBUR ORIGINAL SOUNDTRACK(37曲)

▪SOULCALIBUR II ORIGINAL SOUNDTRACK(35曲)

▪SOULCALIBUR III ORIGINAL SOUNDTRACK(62曲)

▪SOULCALIBUR IV ORIGINAL SOUNDTRACK(65曲)

▪SOULCALIBUR Broken Destiny ORIGINAL SOUNDTRACK(10曲)

▪SOULCALIBUR SUITE - THE RESONANCE OF SOULS AND SWORDS[剣持つ者たちへ](3曲)

▪SOULCALIBUR V ORIGINAL SOUNDTRACK(56曲)

▪SOULCALIBUR VI Original Soundtrack Expanded Edition(82曲)

配信開始日: 2025年1月28日

(配信開始は各国の0:00からとなります)

配信地域:全世界

配信形態:ダウンロードおよびストリーミング

配信PF:iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信リンク: SOULCALIBUR Series Music(https://bio.to/b8jvsH)

権利表記:SOULCALIBUR(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※一部、過去配信済みの音源と同一のものが含まれます。ご購入の際はご注意ください。

<ソウルキャリバーシリーズとは?>

様々な武器を操り華麗な剣劇と直感的な操作で真剣勝負が味わえる武器格闘アクションゲームとして、シリーズ累計1,500万本の出荷を達成し、世界中にファンを持つ。2018年に発売された「ソウルキャリバー6」では、UNREAL ENGINE4(以下UE4)を導入。それまで培ってきた技術とUE4が融合し、武器格闘アクションゲーム最高峰のゲーム性と美しく迫力のある映像をプレイヤーに提供。

<Bandai Namco Game Musicとは?>

ゲームミュージックを中心に、世界にその魅力を届けるバンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル。

「パックマン」、「鉄拳」、「太鼓の達人」、「エースコンバット」、『テイルズ オブ』シリーズなどの自社発のIPに加え、「ELDEN RING」をはじめとした、協業先やグループ会社等と共に創出する様々なゲーム・サービス群のBGMを中心に順次配信予定。

世界中のミュージシャンにも影響を与えた8bitサウンドから、現代のRPGゲームでは採用されることも多いフルオーケストラ録音による生サウンドまで、総曲数4,000曲以上のゲームミュージックを保有。

ゲームの枠を超えた、IP・楽曲・企画プロデュースを行っている既存のサウンドレーベル「ASOBINOTES」と連携し、ゲームミュージックの更なる拡大を目指す。

