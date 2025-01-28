¥½¥¦¥ë¥­¥ã¥ê¥Ðー¥·¥êー¥º ·×9¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÖBandai Namco Game Music¡×¤è¤ê²»³ÚÇÛ¿®³«»Ï¡ª

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▪SOUL EDGE ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê26¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê37¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR II ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê35¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR III ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê62¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR IV ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê65¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR Broken Destiny ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê10¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR SUITE - THE RESONANCE OF SOULS AND SWORDS¡Î·õ»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡Ï¡Ê3¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR £Ö ORIGINAL SOUNDTRACK¡Ê56¶Ê¡Ë
▪SOULCALIBUR VI Original Soundtrack Expanded Edition¡Ê82¶Ê¡Ë
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ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯: SOULCALIBUR Series Music(https://bio.to/b8jvsH)
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