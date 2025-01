¡Ö¥ì¥´(R)¥¢ー¥È Vincent van Gogh¡ã¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡ä¡×2025Ç¯1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þÍ½Ìó³«»Ï¡¿2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÈÎÇä³«»Ï

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」からアートコレクションの新製品として「レゴ(R)アート Vincent van Gogh<ひまわり>」を2025年1月28日(火)17時より先行予約開始、3月1日(土)より一般販売します。

本セットは、アムステルダムにあるゴッホ美術館の協力のもと、ゴッホがフランスのアルルに滞在していた1889年当時に描いた名画「ひまわり」をレゴ(R)ブロックで3Dアートとして再現しています。2615ピースから構成される本セットは、作品が持つひまわりの鮮やかな色彩や光と影の表現にインスピレーションを受けながら、細部にわたり、何層にもレゴ(R)ブロックを重ねることで名画を表現しています。また、本セットを組み立てている間は、ゴッホ美術館と共同で制作したシニアキュレーターのニエンケ・バッカーとレゴ(R)デザイナーのステイン・オムが出演するポッドキャストを聴きながら、名画誕生の経緯や本セットのデザイン過程などのストーリーを楽しむこともできます。(※英語対応)さらに、本セットには、花びらの角度を調節できる16本のひまわりやゴッホのサイン入りタイル、取り外し可能なフレーム、壁掛けに対応したハンガーフックが付属しており、組み立てた後は名画を部屋に飾って楽しむことができます。

<レゴグループ デザイナー Stijn Oom(ステイン・オム)のコメント>

「世界で最も有名な絵画のひとつ『ひまわり』をレゴ(R)ブロックで再現できたことは夢のようです。ゴッホ美術館や専門家と緊密に協力し、細部まで掘り下げて、原画の3Dバージョンを丹念に作り上げました。最も困難かつ重要な点のひとつは、絵画の非対称でありながらバランスのとれた構図を保ちつつ、インパスト技法をレゴ(R)ブロックで再現することでした。私たちがゴッホの傑作に命を吹き込むことを楽しんだのと同じように、ファンの皆さんにもこの作品の組み立てを楽しんでもらいたいと思っています。」

<ゴッホ美術館 マネージング ディレクター Rob Groot(ロブ・グルート)のコメント>

「当美術館の常設展示で最も愛されている絵画のひとつがレゴ(R)セットになったことにとても興奮しています。レゴグループと当美術館の専門家たちが細部にまでこだわり、原画に敬意を払いながら協力して本セットを作り上げたことを素晴らしく思います。このレゴ(R)セットによりフィンセント・ファン・ゴッホの芸術と人生の物語に新たな人々を惹きつけ、魅了することを願っています。」

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/190_1_04294bc90d33504f9952890daabcb3dc.jpg ]

■販売店舗

レゴ(R)公式オンラインストア(https://www.lego.com/ja-jp)

全国のレゴ(R)ストア(https://www.lego.com/ja-jp/stores)

レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/)

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

【予約受付対象店舗および予約受付専用サイト】

レゴ(R)公式オンラインストア(https://link.bricks.plus/Sunflowers)

全国のレゴ(R)ストア(https://www.lego.com/ja-jp/stores)

レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/benelic-lcs/31215/)

【“組み立てて、飾って、感性が磨かれる”アート関連製品】

組み立てを楽しんだ後はインテリアとしても楽しめるアート作品をモチーフにした製品を豊富にラインアップしています。

<発売中>レゴ(R)アート LOVE

ロバート・インディアナの代表的なポップアート作品にインスピレーションを受けて登場したレゴ(R)セットです。作品と同じデザイン、鮮やかな赤、青、緑のカラーが特徴的で、インテリアとして楽しむことができます。

<発売中>レゴ(R)アート モナ・リザ

世界で最も有名な絵画であるレオナルド・ダ・ヴィンチの名画をレゴ(R)ブロックならではのユニークな解釈で3Dに再現したレゴ(R)セットです。ゴールドの取り外し可能なフレーム付きで、絵画のように壁に掛けることができます。

<発売中>レゴ(R)アイデア ゴッホ 『星月夜』

ゴッホが1889年に描いた名画「星月夜」をレゴ(R)ブロックで3Dに再現しており、ゴッホの印象的なタッチと色彩に強くこだわっています。ゴッホのミニフィギュアにはパレット、イーゼル等が付属しておりゴッホが絵を描いている様子を表現しています。

■ゴッホ美術館について

アムステルダムにあるゴッホ美術館は、200 点以上の絵画、500 点近くのデッサン、700 点以上の手紙など世界最大のゴッホ芸術コレクションを所蔵しています。フィンセント・ファン・ゴッホの作品は、来館者をゴッホの人生の旅へと誘い、彼の芸術の背後にある思想や意欲を示しています。ゴッホ美術館は世界中から多くの人々が訪れ、ソーシャルメディアやウェブサイトを通じて何百万人もの人々に作品を届けています。また、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品にインスパイアされたさまざまな商品やサービスを開発しています。すべての商品とサービスは、フィンセント・ファン・ゴッホの遺志を受け継いで開発されており、利益はすべてゴッホ美術館の活動維持に充てられています。

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、

また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

レゴジャパン公式X:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

レゴジャパン公式LINE:@lego_japan

製品ラインアップ:https://www.lego.com/ja-jp/themes

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.

<本件に関する一般消費者からのお問い合わせ先>

レゴ(R)コンシューマーサービス

URL:www.LEGO.com/service(http://www.LEGO.com/service)