DMM GAMES¡Ö¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡×¤Ë¤Æ¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢¥ä¥È¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¤¬²¹Àô°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤ë²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù¡Êhttps://www.legend-clover.net/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢¥ä¥È¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¤¬²¹Àô°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅò¤±¤à¤ê¤Ë¾Ã¤¨¤·°á¤Î¹ÔÊý¡×¤¬³«ºÅ¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.legend-clover.net/
¢§2¤Ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
ËÜÆü¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ê¥ä¥È/ÉþÉôÈ¾Â¢/³ë¾þËÌºØ¡Ë
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ê³ë¾þËÌºØ¡Ë
¤µ¤é¤Ë³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¡Û
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö³ë¾þËÌºØ¡Ê²¹Àô¡Ë¡×(SSR/¥·¥åー¥¿ー)
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö¥ä¥È¡Ê²¹Àô¡Ë¡×(SSR/¥é¥ó¥µー)
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡ÖÉþÉôÈ¾Â¢¡Ê²¹Àô¡Ë¡×(SSR/¥½¥ë¥¸¥ãー)
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ê¥ä¥È/ÉþÉôÈ¾Â¢/³ë¾þËÌºØ¡Ë
¡¡¡¡¢Í2025Ç¯1·î28Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯2·î12Æü 11:59
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ê³ë¾þËÌºØ¡Ë
¡¡¡¡¢Í2025Ç¯1·î28Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯2·î2Æü 11:59
¢¨°Ê²¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡ÊÉþÉôÈ¾Â¢¡Ë
¡¡¡¡¢Í2025Ç¯2·î2Æü 12:00¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡Ê¥ä¥È¡Ë
¡¡¡¡¢Í2025Ç¯2·î7Æü 12:00¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¤ÎÅÁÀâÏ¿¤Ï1¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÂè2Éô¥¹¥Èー¥êーÄÉ²Ã¡ª
¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÂè2Éô¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅò¤±¤à¤ê¤Ë¾Ã¤¨¤·°á¤Î¹ÔÊý¡×³«ºÅ¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅò¤±¤à¤ê¤Ë¾Ã¤¨¤·°á¤Î¹ÔÊý¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¨¥ó¥²ー¥¸¤Î²òÊü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Êó½·¤òGET¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û
¡¡Åò¤±¤à¤ê¤Ë¾Ã¤¨¤·°á¤Î¹ÔÊý
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯1·î28Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯2·î11Æü 23:59
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥È¡£
¡¡¥¢¥¤¥é¤È¥¢¥¤¥º¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¥ä¥È¤òÌþ¤·¤¿¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ËËÌºØ¤¬¸½¤ì¡¢»³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¿·¤¿¤Ê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Á¥ãー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥»¥Ã¥È
¡¡¡¦²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ãÌµÎÁ·ô¥»¥Ã¥È¡ÊÂç¡Ë/¡ÊÃæ¡Ë/¡Ê¾®¡Ë
¡¡¡¦ÉþÉôÈ¾Â¢¡õ³ë¾þËÌºØ¥¨¥ó¥²ー¥¸µÇ°¥»¥Ã¥È
¡¡¡¦¸·Áª¡ªÅ·Ì¿¡ÊºÍÃÎ¡Ë¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ãÌµÎÁ·ô¥»¥Ã¥È¡ÊÂç¡Ë/¡Ê¾®¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨²¹Àô°áÁõ¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã 10Ï¢ÌµÎÁ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î12Æü 11:59:59¡×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Áª¤Ù¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥¥ã¥é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã 10Ï¢ÌµÎÁ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î12Æü 11:59:59¡×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¸·Áª¡ªÅ·Ì¿¥¥ã¥é¥¬¥Á¥ã10Ï¢ÌµÎÁ·ô¡ÊºÍÃÎ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î3Æü 23:59:59¡×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§Áª¤Ù¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¡ÖÁª¤Ù¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¬¥Á¥ãÌ¾¡Û
¡¡Áª¤Ù¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã
¡ÚÄó¶¡³ä¹ç¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¡Û
¡¦¥á¥¤¥ó¡ÖÉþÉôÈ¾Â¢¡Ê¿åÃå¡Ë¡×(SSR/¥é¥¤¥Àー)
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö³ë¾þËÌºØ¡Ê¿åÃå¡Ë¡×(SSR/¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë)
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡ÖÉþÉôÈ¾Â¢¡× (SSR/¥¢¥µ¥·¥ó)
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¡Ö³ë¾þËÌºØ¡×(SSR/¥é¥ó¥µー)
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯1·î28Æü ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025Ç¯2·î12Æü 11:59
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢§Éü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÖÉü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Éü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ò´¹½ê¤âÅÐ¾ì¡ª²û¤«¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤â¤¦°ìÅÙÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
º£²ó¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Éü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¡¡¡¦£²¤Ä¤Î»ØÎØ¤ÈÎµ¤Î»îÎý
¡¡¡¦Å··¼¤¬Æ³¤¯»ü°¦¤ÈÍßË¾¡¦Á°ÊÔ
¡¡¡¦Å··¼¤¬Æ³¤¯»ü°¦¤ÈÍßË¾¡¦¸åÊÔ
¡¡¡¦¾®¤µ¤°ìÊâ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Àé¤Îµ±¤¤Ø
¡¡¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤â¤Æ¥Ë¥ã¤·
¢¨Éü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢´ü´Ö¸ÂÄêÉü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://x.com/legeclo
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/legeclo
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.legend-clover.net/
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤ì¤¸¤§¤¯¤í¡ª～¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¯¥íー¥Ðー～¡Ù
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë¡¿App Store¡¿Google Play
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2021 EXNOA LLC / ¥Æ¥¯¥í¥¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¢§DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://games.dmm.com/
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£