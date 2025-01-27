ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡Ë¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»²ñ¼ÒÌ¾
ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê
¡»ÂåÉ½¼ÔÌ¾
µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê ½êÄ¹ ÈÓ´³ µ®¾´
¡»½êºßÃÏ
¢©224-0044¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀî¸þÄ®1047
¡»ÀßÎ©
1961Ç¯4·î
¡»»ö¶ÈÆâÍÆ
¹âÂ®Æ»Ï©´ÉÍý±¿±Ä¡¦·úÀß»ö¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢»ö¶È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åù
¡»¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.e-nexco.co.jp/
¢¡ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê ÈÓ´³ µ®¾´ ½êÄ¹ ¥³¥á¥ó¥È
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÅìÆüËÜ µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢Âè»°µþÉÍÆ»Ï©¤ä²£ÉÍ¿·Æ»¡¢²£ÉÍ²£¿Ü²ìÆ»Ï©¤Î°Ý»ý´ÉÍý¡¦ÎÁ¶â¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Ûー¥à¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎºÇ´óIC¤Ç¤¢¤ë¹ÁËÌÎÁ¶â½ê¤òÆü¡¹´ÉÍý¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤¬¡¢¡ØÃÏ°è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤¬¿´¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤òÁÏ¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤òÁÏ¤ë¤³¤È¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢NEXCOÅìÆüËÜ µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê¡¦²£ÉÍ¹©»ö»öÌ³½ê¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥³¥íー¥ë¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀ¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤Î¥È¥ê¥Ñ¥é¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê ½êÄ¹ ÈÓ´³ µ®¾´
¢£²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ»³ ¾¼¹¨ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢NEXCOÅìÆüËÜÍÍ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜÍÍ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÊë¤é¤·¤Î¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö¹ÁËÌ¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ä¡Ö¶âÂô¤Þ¤Ä¤ê¤¤¤¤¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡¢¡Ö±É¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡×Åù¤Ë¤´½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀß¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤â¤è¤ê¤è¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÆ»Ï©À¶ÁÝ¡¦Èþ²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Þ¥íー¥É¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤Ø¤Î»²²è¤ä»Ò¶¡¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤Ã»Ò¸òÄÌ¤¢¤ó¤¼¤ó¶µ¼¼¡×¤Î¼Â»ÜÅù¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤ò¹¹¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢NEXCOÅìÆüËÜÍÍ¤È¶¦¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò µþÉÍ´ÉÍý»öÌ³½ê ÈÓ´³ µ®¾´ ½êÄ¹
Ãæ±û¡§²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ»³ ¾¼¹¨ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
±¦¡§ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò ²£ÉÍ¹©»ö»öÌ³½ê ¾¾ËÜ °éÇ· ½êÄ¹