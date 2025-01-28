³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤¬Ì¾¸Å²°ºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹·¿¥Ûー¥ë¡ÖPORTBASE¡Ê¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹¡Ë¡×¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤òÄù·ë¡£»ÜÀßÌ¾¤Ï¡ÖCOMTEC PORTBASE¡×¤Ë·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©°¦ÃÎ·´Åì¶¿Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀî ¿¸¸ç¡Ë¤È¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷ ¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡§°Ë¿À¸ç¡Ë¤Ï¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹·¿¥Ûー¥ë¡ÖPORTBASE¡Ê¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡Ê»ÜÀßÌ¿Ì¾¸¢¡Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Ûー¥ë¤Î»ÜÀßÌ¾¤Ï¡ÖCOMTEC PORTBASE¡×¤È¤·¡¢2025Ç¯3·î20Æü¤è¤êOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÀî¿¸¸ç¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹ ÂåÉ½¼Ò°÷ ¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô °Ë¿À¸ç¡Ê¸åÎóº¸¤«¤é¡Ë¥²¥¹¥È¡§Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ¸¤ÄÍ¤·¤ª¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ÃæÀîË¨¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó ÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥á～¥Æ¥ì Âçºâ±Ñ¼÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ ¾å³øÈþÍ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Êº¸¤«¤é¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÀî¿¸¸ç¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹ ÂåÉ½¼Ò°÷ ¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô °Ë¿À¸ç
¡Ú·ÀÌó³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§COMTEC PORTBASE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§PORTBASE
·ÀÌó´ü´Ö¡§ 2025Ç¯3·î20Æü～2028Ç¯3·î19Æü¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÜÀßÌ¾¥í¥´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÜÀß³°´Ñ
¡ÚËÜ·ÀÌó¤Î·Ð°Þ¡Û
ÊÀ¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤È²»³Ú¤Ï¡¢Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤Ï¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ÔÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¼ÖÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²»³Ú¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤ò´µ¯¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1985Ç¯10·î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£°¦ÃÎ¸©°¦ÃÎ·´Åì¶¿Ä®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»ÒÀºÌ©µ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁíÌ³DX¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼ÒÍÑ¼Ö±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖC-Portal(R)¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡¢¼ÒÍÑ¼Ö±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖC-Portal(R)¡×¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¡¢±¿Å¾´ÉÍýÁõÃÖ¡¢¥ª¥¾¥ó¥µー¥Ðー(R)¡¢GPS¥ì¥·ー¥Ðー¡¢Ï¿²èµ¡Ç½ÉÕ¥¤¥ó¥Êー¥ß¥éーÀìÍÑÃó¼Ö´Æ»ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀî ¿¸¸ç ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥Ýー¥È¥Ù¥¤¥¹¡×¤¬¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤äÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶âÀîÄ®3ÈÖ5¹æ
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡§10,792.74Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡§3,838.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê1F 2,849.76Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡2F 988.29Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¹â¤µ¡¡¡¡¡¡¡§18.5m
¹½Â¤µ¬ÌÏ¡¡¡§Å´¹üÂ¤¡¿ÃÏ¾å2³¬·ú¡¿ÂÑ²Ð·úÃÛÊª
¼çÍ×ÍÑÅÓ¡¡¡§¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¿±é·à¡¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë
¼ýÍÆ¿Í¿ô¡¡¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ÈÍÑ»þ 2,244Ì¾¡¿ºÂÀÊ»ÈÍÑ»þ 1,070Ì¾
³Ú²°¡¡¡¡¡¡¡§1F¡ÄA¡Ê2Ê¬³ä²Ä¡Ë¡¢B¡¢C¡¢D¡¢E 5¼¼µÚ¤Ó¥é¥¦¥ó¥¸1¼¼¡¿2F¡ÄF¡Ê2Ê¬³ä²Ä¡Ë
¤½¤ÎÂ¾½ô¼¼¡§¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¡Ê»öÌ³¼¼¡¢¼çºÅ¼Ô¹µ¼¼¡¢¥·¥ã¥ïー¼¼¡¢¥é¥ó¥É¥êー¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¹µ¼¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÊ±ì¡¡¼¼¡Ë¡¿¥í¥Óー¥¨¥ê¥¢¡Ê¼çºÅ¼Ô¹µ¼¼¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¡¢µß¸î¼¼¡¢¼øÆý¼¼¡¢µÊ±ì¼¼¡Ë
¥È¥¤¥ì¡¡¡¡¡§¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¡Ê1F½÷»Ò3¸Ä¡¢ÃË»Ò5¸Ä¡ãÆâ¾®2¸Ä¡ä¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì1¸Ä¡Ë¡¿¥í¥Óー¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê1F½÷»Ò25¸Ä¡ãÆâ14¸Ä¤Ï²ÄÊÑ¼°¡ä¡¢ÃË»Ò23¸Ä¡ãÆâ¾®14¸Ä¡ä¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì2¸Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2F½÷»Ò8¸Ä¡¢ÃË»Ò10¸Ä¡ãÆâ¾®6¸Ä¡ä¡Ë
¥í¥Ã¥«ー¡¡¡§1F 1,035¸Ä
¸ø¼°£È£Ð¡¡¡§https://portbase.co.jp/
¡Ú¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¡Û
¡ÚµÒÀÊ¿Þ¡Û
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯
ÂåÉ½ ¡¡¡¡¡¡¡§ ÂçÀî ¿¸¸ç¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡§ 1985Ç¯10·î8Æü
»ñËÜ¶â ¡¡¡¡¡§ 6,500Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©470-0151 °¦ÃÎ¸©°¦ÃÎ·´Åì¶¿Ä®Âç»ú½ôÎØ»úÃÓ¾å1-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ»ÒÀºÌ©µ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§https://www.e-comtec.co.jp/