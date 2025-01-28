ÇòÇÏ¤Ç½Õ¥¹¥ー¡õÅ·Á³²¹ÀôËþµÊ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡ª¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È 2025Ç¯3·î10Æü～3·î30Æü
¿´¤Ë»Ä¤ëËÁ¸±¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¡ÖANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»ÔÊ¿2020¡¢µÒ¼¼¿ô73¼¼¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ºÙÅÄÍ´°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î10Æü½ÉÇñÊ¬¤è¤ê¡ÖÇòÇÏ¤Ç½Õ¥¹¥ー¡õÅ·Á³²¹ÀôËþµÊ¡×¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀãÆ»¤â°Â¿´¤ÎÌµÎÁÁ÷·ÞÉÕ¤¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿Æüº¹¤·¤Î¤Ê¤«¡¢ÇòÇÏÂ¼¤Ç¤Î¥¹¥ー¡õ¥¹¥Î¥Ü¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇòÇÏÂ¼¤Î¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¡×¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Îー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¡£ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î10Æü～2025Ç¯3·î30Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥ー¾ì¥ê¥Õ¥È·ô¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¡ÖÇòÇÏ¤Ç½Õ¥¹¥ー¡õÅ·Á³²¹ÀôËþµÊ¡×¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢¡ÖÇòÇÏ¤Ç½Õ¥¹¥ー¡õÅ·Á³²¹ÀôËþµÊ¡×½ÉÇñ¥×¥é¥ó³µÍ×
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î10Æü～2025Ç¯3·î30Æü
¾ò·ï¡§1Çñ2¿©ÉÕ¤
ÎÁ¶â¡§44,800±ß～¡ÊÀÇ¥µ¹þ¤ß¡¿2Ì¾1¼¼ÎÁ¶â¡Ë
ÆÃÅµ¡§ÇòÇÏ¸ÞÎµ¥¹¥ー¾ì¥ê¥Õ¥È·ô¡ÊÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ë¡¡
¢¨¤ª»ÒÍÍ·ô¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤
¸ø¼°Í½ÌóÆÃÅµ¡§¡Ö¥¥Ã¥ー¡¦¥¦¥£¥Ã¥ー¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê1ÂÚºß1¤Ä¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÏªÅ·É÷Ï¤¡¡ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó
³ë²¹Àô¤Î°ú¤Åò¤ò¤«¤±Î®¤¹Å·Á³²¹Àô
²¹Àô¤ÎÀô¼Á¡§¡¡Ã±½ã²¹Àô
ÎÅÍÜÀô¤Î°ìÈÌÅªÅ¬±þ¾É¡§
¶ÚÆù¼ã¤·¤¯¤Ï´ØÀá¤ÎËýÀÅª¤ÊÄË¤ßËô¤Ï¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢Îä¤¨¾É¡¢Ì¤¾¿½Û´Ä¾ã³²¡¢·Ú¾É¹â·ì°µ¡¢ÂÑÅüÇ½°Û¾ï¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë½ô¾É¾õ¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î´ü´Ö¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤«¤é¤Î¸ø¼°Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¥Ã¥ー¡¦¥¦¥£¥Ã¥ー¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£IHG(R) One Rewards¤ÎÆÃÅµ¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤´ÂÚºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖKicky-Wicky¡×¡¡ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó
Kicky-Wicky ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖKicky-Wicky¡×¡£Âç¤¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¤¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª¤Æ¤Ä¤À¤¤¡Ê¤¿¤Þ¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¡Ë¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛµ¤¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤À³Ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ð´é¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥ー¡¦¥¦¥£¥Ã¥ー¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡ÊÄÌ¾ï 2,420±ß¡Ë
¢¨£±ÂÚºß¤Ë¤Ä¤£±¤Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
*You¡Çll get 1 stuffed toy of Kicky-Wicky when you make a reservation for the stay plan via our official website or app.
¸ø¼°HP :
https://kuroyon.holidayinnresorts.com/
½Õ¥¹¥ー¤Ï¹þ¤ß¹ç¤¦»þ´ü¤òÈò¤±¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á½é¿´¼Ô～¾åµé¼Ô¥³ー¥¹¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¡×¤ÏÇòÇÏºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë»öÁ°¹ØÆþ¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Îー¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ ¥¨¥¹¥«¥ë¥×¥é¥¶
¢©399-9211
Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¿À¾ë22184-10
ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì 1,500Âæ
TEL 0261-75-2101
¢¢¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ±¿¹Ô
ÇòÇÏ¸ÞÎµÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
±¿¹Ô´ü´Ö : 2024/12/14 - 2025/3/31
¤Û¤«¤Ë¤âÇòÇÏÂ¼¤Ë¤Ï3·î¤Ë½Õ¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£ÇòÇÏ´ä³Ù¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¡¢ÇòÇÏÈ¬ÊýÈøº¬¥¹¥ー¾ì¡¢¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é30Ê¬～50Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¼¯ÅçÁä¥¹¥ー¾ì ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥Îー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤â¡£
2024-25¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤âANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¤«¤é²¼µ¥¹¥ー¾ì¤ØÌµÎÁÁ÷·Þ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÇÏ´ä³Ù¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¡¿ÇòÇÏÈ¬ÊýÈøº¬¥¹¥ー¾ì¡¿¥¨¥¤¥Ö¥ëÇòÇÏ¸ÞÎµ¡¿ÇòÇÏ¤µ¤Î¤µ¤«¥¹¥ー¾ì¼¯ÅçÁä¥¹¥ー¾ì¡¿Ìì¤¬³Ù¥¹¥ー¾ì
¢¨Á÷·Þ±¿¹Ô´ü´Ö¤Ï¥¹¥ー¾ì¤Ë¤è¤ê¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¥Ü¥¿¥Ë¥«¥³ー¥¹¡¡ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó
¸ø¼°HP :
https://kuroyon.holidayinnresorts.com/
¡ÚANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¡Û
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»ÔÊ¿2020
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´Í½Ìó¡§0261-22-1530¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kuroyon.holidayinnresorts.com/
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qngsh
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20212/5346388
Instagram¡§https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/
¢¨ºÇ´ó¤êJR¿®Ç»ÂçÄ®±Ø¤«¤é¤ÏÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡ÊÄê»þÍ½ÌóÀ©¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¥¤¥áー¥¸¡¡ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó
¸ø¼°HP :
https://kuroyon.holidayinnresorts.com/
¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¡¢Æ±Î½¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤â¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤µ¤È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÎÐ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£12ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¤Î°û¿©¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ»ÜÀß¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
www.holidayinn.com,
Facebook https://www.facebook.com/HolidayInn/,
Instagram https://www.instagram.com/holidayinn/¡¡¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,300¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢Ìó2,000¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó345,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2024Ç¯3·î30Æü¸½ºß
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËANA¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ANA¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à7¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢¥¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢voco¡Ë¡¢47¥Û¥Æ¥ë¡¢Ìó14,000¼¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´Ä¹ºê¥°¥é¥Ðー¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡¢¥êー¥¸¥§¥ó¥ÈµþÅÔ¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ë¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯3·î30Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê:
https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È:
https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan