ÇòÇÏ¤Ç½Õ¥¹¥­ー¡õÅ·Á³²¹ÀôËþµÊ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡ª¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È 2025Ç¯3·î10Æü～3·î30Æü

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

心に残る冒険と発見があふれるマウンテンリゾート「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」(所在地:長野県大町市平2020、客室数73室、総支配人 細田祐一)は、2025年3月10日宿泊分より「白馬で春スキー&天然温泉満喫」ステイプランの販売をスタートいたしました。雪道も安心の無料送迎付き。暖かくなりはじめた日差しのなか、白馬村でのスキー&スノボお楽しみください。

世界的なスキーリゾートで知られる白馬村の「エイブル白馬五竜」で春の訪れを感じるスノーアクティビティを。ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんでは2025年3月10日~2025年3月30日の期間、スキー場リフト券の特典付き「白馬で春スキー&天然温泉満喫」ステイプランをご用意します。

□「白馬で春スキー&天然温泉満喫」宿泊プラン概要

宿泊期間:2025年3月10日~2025年3月30日

条件:1泊2食付き

料金:44,800円~(税サ込み/2名1室料金)

特典:白馬五竜スキー場リフト券(大人1名につき1枚)

※お子様券は現地でお買い求めください

公式予約特典:「キッキー・ウィッキー」ぬいぐるみ(1滞在1つ)

※写真はイメージです

露天風呂 ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん葛温泉の引き湯をかけ流す天然温泉

温泉の泉質: 単純温泉

療養泉の一般的適応症:

筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり、冷え症、未梢循環障害、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、ストレスによる諸症状、疲労回復、健康増進など

さらにこの期間、本プランからの公式予約特典としてホテルオリジナルマスコットキャラクター「キッキー・ウィッキー」のぬいぐるみをプレゼントします。IHG(R) One Rewardsの特典とともに特別なご滞在をお届けします。

ホテルオリジナルマスコットキャラクター「Kicky-Wicky」 ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんKicky-Wicky プロフィール

北アルプスの大自然で生まれたホテルオリジナルマスコットキャラクターの「Kicky-Wicky」。大きくてふわふわのイエティです。ホテルでおてつだい(たまにイタズラ)をして暮らしています。陽気でやさしい性格、いつでも笑顔の人気者です。

「キッキー・ウィッキーぬいぐるみ」(通常 2,420円)

※1滞在につき1つとさせていただきます

*You’ll get 1 stuffed toy of Kicky-Wicky when you make a reservation for the stay plan via our official website or app.

公式HP :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

春スキーは込み合う時期を避けて、場内でゆったり過ごせるのが魅力の一つ。キッズエリアをはじめ初心者~上級者コースがそろう「エイブル白馬五竜」は白馬最大級の規模を誇ります。ホテルの天然温泉やブッフェ料理とともに事前購入よりお得なプランで、アクティブなスノーライフをお過ごしください。

エイブル白馬五竜 エスカルプラザ

〒399-9211

長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

無料駐車場 1,500台

TEL 0261-75-2101

□エイブル白馬五竜運行

白馬五竜無料シャトルバス

運行期間 : 2024/12/14 - 2025/3/31

ほかにも白馬村には3月に春スキーを楽しめるスキーリゾートがたくさん。白馬岩岳マウンテンリゾート、白馬八方尾根スキー場、つがいけマウンテンリゾートなど、ホテルから30分~50分とアクセスが良好です。鹿島槍スキー場 ファミリーパークはお子様に大人気のポケモンスノーアドベンチャーも。

2024-25ウィンターシーズンもANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんから下記スキー場へ無料送迎がございます。

白馬岩岳マウンテンリゾート/白馬八方尾根スキー場/エイブル白馬五竜/白馬さのさかスキー場鹿島槍スキー場/爺が岳スキー場

※送迎運行期間はスキー場によりことなります

詳細は公式HPよりご覧ください

ボタニカコース ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

公式HP :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

【ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん】

住所:長野県大町市平2020

問い合わせ・ご予約:0261-22-1530(ホテル代表)

ウェブサイト:https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

予約サイト:https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qngsh

ふるさと納税からのお申込み:https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20212/5346388

Instagram:https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/

※最寄りJR信濃大町駅からは無料シャトルバス(定時予約制)をご利用いただけます。

客室イメージ ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

公式HP :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて:

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細については、

www.holidayinn.com,

Facebook https://www.facebook.com/HolidayInn/,

Instagram https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHGホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,300軒超のホテルを有し、約2,000軒のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年3月30日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。さらに、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションを開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。

※2024年3月30日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ:

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト:

https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan