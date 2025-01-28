Åß¤Î²£ÉÍ´Ñ¸÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö²£ÉÍ½ÕÀáº×2025¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½ÑÅù¤Ç±¿±Ä»Ù±ç
¡¡ÅìÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¡Ê¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉôÄ¹¡§Áê¸¶¡¡Êþ»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡¡¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ç²£ÉÍ¤ÎÃÏ°è»ñ»º¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î½ÕÀá¤ò¡¢²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²£ÉÍÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤ÇÅß¤Î´Ñ¸÷´×»¶´ü¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢²£ÉÍ¤ÎÁ´¹ñ¶è¤Îº×¤ê¤Ë°é¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö²£ÉÍ½ÕÀáº×¡×¡Ê´ü´Ö1·î15Æü～2·î28Æü¡Ë<*1>¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢ÃÏ°è¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±¿±Ä»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£<*1>¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shunsetsu.jp/
1¡¥¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¡×¤ÎÅ¸¼¨
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢Èþ¤·¤¤È¯¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡ÖµðÂç¥é¥ó¥¿¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¡×¤¬¡¢ ²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÔ¿´Î×³¤Éô¤Î¼çÍ×±Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÂ¾¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢½ÂÃ«±Ø¡¢¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É54¤«½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ëNTTÅìÆüËÜ ¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥¿¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§<*2>¤òÀ½ºî¤·¡¢»öÌ³½êÁ°¥¹¥Úー¥¹¡ã½»½ê¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®199¡ä¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
<*2>¡ÖÅí¤ÎÌÚ¡§¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¡¦ÉÔÏ·Ä¹¼÷¡×¡ÖÎ¶µµ¡Ê¥í¥ó¥°¥¤¡Ë¡§¾¦ÇäÈËÀ¹¡×¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó
2¡¥¡Ö²£ÉÍ½ÕÀáº×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Î´ë²è±¿±Ä»Ù±ç
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢ÃÏ°è¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñÁÏ½Ð´ë²è¤È¤·¤Æ²£ÉÍ½ÕÀáº×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£NTTÅìÆüËÜ ¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î15Æü～2·î28Æü
¡Ê2¡Ë ¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§50¥«½ê¤Î´ðËÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢4¥«½ê¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿·×54¥«½ê¤Ç¼Â»Ü
¡Ê3¡Ë ·ÊÉÊ¸ò´¹¡§¡ÚÁ°È¾¡Û½ÕÀáÊ¡°ú¤¡Ö¹ÈÊñ¡Ê¤Û¤ó¤Ñ¤ª¡Ë¤¯¤¸¡×¡¢¡Ú¸åÈ¾¡Û ²£ÉÍ¥®¥Õ¥È
¡Ê4¡Ë ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙURL¡§https://www.shunsetsu.jp/event/digital-stamp-rally/
¡Ê5¡Ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー»²²Ã»þÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡§
¡Ê6¡Ë ²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡§
¢¨¥é¥ó¥¿¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÅ¸¼¨¾ì½ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥¹¡Ê¡Ö¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Ö¥ëー¡×¡Ö¤¢¤«¤¤¤¯¤Ä¡×¡Ë¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¡¦º®»¨¶ñ¹ç¤òÉ½¼¨
3¡¥¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Î´ë²è±¿±Ä»Ù±ç
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢²óÍ·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾ÃÈñ¤ò³èÀ²½¡¢²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥Ôー¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ²£ÉÍ½ÕÀáº×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦Å¹³¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£NTTÅìÆüËÜ ¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î15Æü～3·î31Æü ¡¡¢¨¥¢¥Ê¥í¥°¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï2·î¾å½Ü³«»ÏÍ½Äê
¡Ê2¡Ë ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙURL¡§https://www.shunsetsu.jp/event/special-events/
¡Ê3¡Ë ¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ»þÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡§
4¡¥¡Ö¿ÍÎ®¥Çー¥¿¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¡×¤ÎÊ¬ÀÏ
¡¡¾åµ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー²óÍ·¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿<*3>¤â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ ¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¹©Äø¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
<*3>¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー·ÊÉÊ¸ò´¹»þ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü
5¡¥¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡×¤Î¹½ÃÛ
¿·²£ÉÍ±Ø¤ÎÀßÃÖ¾õ¶·
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦PR³èÆ°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ ¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë ÀßÃÖ¾ì½ê¡§¿·²£ÉÍ±Ø¡¢YCAT¡Ê²£ÉÍ¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¢¡¦¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ë¡¢ÇÏ¼ÖÆ»±Ø¡¢ÆüËÜÂçÄÌ¤ê±Ø¡¢WANDER COMPASS SHIBUYA
¡Ê2¡Ë Åê±ÆÆâÍÆ¡§½ÕÀá¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤É
¡Ê3¡Ë ÆÃÄ§¡§Åê±Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄËè¤Î»ëÄ°Î¨Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¡¡¢¨°ìÉô¤ÎÀßÃÖÃ¼Ëö¤Î¤ß