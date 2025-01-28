LDT³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡Ê¥¤¥Î¥Ù¥é¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¡Ê»öÎã¾Ò²ð¡Ë
ÅÅÏÃ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Æî ½¨¸÷¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5580¡¢°Ê²¼¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î28Æü¡¢LDT³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§ ÂåÉ½¼Ô¡¡ÇòÀÐ ÏÂÌé¡¢°Ê²¼LDT)¤Ø¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LDT¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤ªÁò¼°¡×¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡ÖINNOVERA¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡¢¿·¿Í¶µ°é¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§ https://prodelight.co.jp/casestudy/ldt/
LDT¤ÏÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¡¦ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤È»ö¶È¼Ô¤ò·Ò¤°´ë¶È¤Ç¤¹¡£M¡õA¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡¦¿ÍÀ¸¤Î¼Á¡Ë¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤ªÁò¼°¡×¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¤ÇÅÅÏÃ±þÂÐ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¿²»µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¶ÈÌ³³ÈÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹PBX¤ÎÃ¦µÑ¤ò¸¡Æ¤¡£ÂåÉ½¤¬°ÊÁ°¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤«¤é¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹£±.¡§¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡¦¿·¿Í¶µ°é¡¦ÂÐ±þÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÄÌÏÃÏ¿²»¤ò³èÍÑ¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤Ç¤Ï¡Ø¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¡ÙÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÄÏ¿²»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð²»À¼¤ÎÄó¶¡¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬È÷¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ³Æþ¸å¤Ë¡Ë¿Í°÷¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ëÄÌÏÃ²»À¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¿Í¶µ°é¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤ËÄÌÏÃ²»À¼¤ò³ÎÇ§¤·ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Æ³Æþ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹£².¡§¼õÅÅ¶ÈÌ³¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÌòÎ©¤Ä´ÉÍý²èÌÌ¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÄÌÏÃÉÃ¿ô¤Ê¤É¤â´ÉÍý²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¼ÔÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë»ØÆ³¤â¹Ô¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÍ±×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Æ³Æþ¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖINNOVERA¡×¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(°ìÉô¤òÈ´¿è)
¡Ö¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥âー¥È¶ÐÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÆ³Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£PC¤È¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤µ¤¨»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤Ð¥ê¥âー¥È¶ÐÌ³¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
URL¡§ https://prodelight.co.jp/casestudy/ldt/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ÈµÚ¤Ó¡ÖINNOVERA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×(https://innovera.jp/¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£INNOVERA¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¸½Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÅÏÃ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈJapan Quality¡É¤Î¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥óÍÑÅÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://prodelight.co.jp/ (https://prodelight.co.jp/)
¡Ú¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È IR note¡Û
¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°note¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://note.prodelight.co.jp/ (https://note.prodelight.co.jp/)
¡ÚÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È
·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡À¶¿å
¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@prodelight.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6233-4555
FAXÈÖ¹æ¡§06-6233-4588