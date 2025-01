¿·ÅÐ¾ì¡ªËÜ³ÊÅª¥Ç¥¶ー¥È¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë£²¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÊ´Ëö¡ÖÃÆ¤à¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¡×¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò¡ª

日新化工株式会社

日新化工株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:直井広明 以下、日新化工)は、チョコレートデザートを手軽につくることができる2種類のチョコレート粉末「弾むショコラ」、「とろけるショコラ」を発売します。どなたでも簡単に作ることができる手軽さと、幅広いアレンジができ、新しいデザートの可能性を広げます。

多くの方々に手軽に本格的なデザートを楽しんでいただけるよう、「弾むショコラ」、「とろけるショコラ」を開発しました。簡単さとおいしさを追求しつつ、少しのアレンジでオリジナリティをプラスできる仕様が大きな特徴です。 現場の効率化につながり、人手不足の解消に向けた一助となることを願っています。

デザートはもちろん、製パンに使用するフィリングとしても多彩な活用ができ、すでにベーカリーや洋菓子店やホテルなどでの導入が進み、その便利さと使いやすさが高く評価されています。忙しい現場でも、簡単・高品質でアレンジ自在な本製品を活用し、新たなメニューの可能性を広げてみませんか?

■弾むショコラ

【商品特長】

●やさしい弾力と滑らかな口当たりが、上品でリッチな食感を生み出します。

●お湯や温めた牛乳と混ぜるだけで、本格的なチョコレートデザートを簡単に作れます。

●チョコクリームにしてそのまま絞って活用することもできます。

●プリンやムース、ガナッシュなど、様々なデザートにアレンジ可能。お好みの配合で楽しめます。

●紅茶やオレンジジュースなどを使うことで、フレーバーのバリエーションを広げることができます。

○農家への営農指導・所得支援、児童労働の撲滅、森林保全のもと栽培等、SDGsに配慮して栽培したカカオ原料を使用しています。(本品に使用されているカカオ原料の50%以上)

○売上の一部は、「Do well by doing good.」※のカカオの森を守るための植林活動や、女性の就労機会提供、カカオ農家の自立支援に役立てられています。

※「Do well by doing good.」とは、imperfectが “いいことをして世界と社会をよくしていこう” を合言葉に、持続可能な社会の実現を目指している活動です。

【製品使用イメージ】

牛乳や生クリームと合わせてタルトのフィリングにピューレと合わせてデニッシュのフィリングに

【商品概要】

商品名: 弾むショコラ

名称 : 準チョコレート

形状: 粉末

内容量: 500g×6

用途: プリン、ガナッシュ、トッピング

保存方法: 28℃以下の冷暗所に保存

取り扱い店舗: 製菓材料扱い販売店

JANコード: 4958536002554

■とろけるショコラ

【商品特長】

●口の中でほどけるような新感覚の食感。やわらかく、ぷるっとした食感が特徴です。

●温めた牛乳と混ぜて冷やすだけで、本格的なデザートが簡単に完成します。

●とろけるような食感を活かして、プリンやムース、ゼリーなどさまざまなデザートにアレンジ可能。

●お好みのピューレやリキュールなどを加えてアレンジできます。

●牛乳の代わりに温めた豆乳もお使いいただけます。

【製品使用イメージ】

酸味をプラスしてキレの良いドリンクに様々な素材と合わせて楽しい食感に

【商品概要】

商品名: とろけるショコラ

名称 : 準チョコレート

形状: 粉末

内容量: 500g×6

用途: ドリンク、デザート用素材、トッピング

保存方法: 28℃以下の冷暗所に保存

取り扱い店舗: 製菓材料取り扱い販売店

JANコード: 4958536002561

■会社概要

日新化工株式会社

マーガリンの製造会社として1948年に設立された日新化工は、1956年に洋菓子やパンのコーティングなどに使われる「洋生用チョコレート*」を日本で初めて開発し、以来、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきました。「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」をブランドメッセージに定め、豊かな食文化を支える存在であり続けるため様々な取り組みを進めています。

*テンパリング(温度調整)なしで、融かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品。

設立: 1948年12月25日

代表者: 代表取締役社長 直井広明

所在地: 〒104-0041 東京都中央区新富二丁目13番3号

事業内容: 業務用チョコレート・フィリングなどの開発・製造・販売

企業URL: https://nisshinkako.co.jp/

オンラインサイト:https://nisshinkako.com/

日新化工は、持続可能なカカオ産業(サステイナブル・カカオ)の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加しています。

自社工場は、FSSC22000の認証を取得しています。

