¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå¡Ë¡Û¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½Õ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¡¢¥ß¥â¥¶¤¬ºÌ¤ë¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡Öµ¨Àá¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥ß¥â¥¶¡É¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ÃæÀî ÃÒ»Ò¡Ë¤ÎÊ¸²½¶µ¼¼¡Ö¥¨¥³ー¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¨Àá¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥ß¥â¥¶¡É¡×¤ò2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡×～¥ß¥â¥¶¤Î¼Ì¿¿Î©¤Æ¤È¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Êº¸¡Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¥ì¥¤¤Çºî¤ë¥ß¥â¥¶¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê±¦¡Ë
¡¡½Õ¤Ëºé¤¯²Ö¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥Ã¥¹¥óÁ´5¹ÖºÂ¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£3·î8Æü¤Ï¡Ö¥ß¥â¥¶¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿²«¿§¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1DAY¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯½éÅÐ¾ì¤ÎÀ¾ÍÎÆ«·Ý¡Ö¥Ýー¥»¥ì¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥â¥¶¤Î¼Ì¿¿Î©¤Æ¤È¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î2¼ïÎà¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥ì¥¤¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥â¥¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥¨¥íー¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»É¤·¤å¤¦ÏÈ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¥ì¥¸¥ó¤Çºî¤ë¥ß¥â¥¶¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥Èー¥ó¤Ê¤ÉÄÁ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Õ¤ò¹ð¤²¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥ß¥â¥¶¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½Õ¤ò¤è¤í¤³¤Ö¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹ÖºÂ¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öµ¨Àá¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥ß¥â¥¶¡É¡×³µÍ×
¡Ú´ü´Ö¡Û¡¡2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¥¨¥³ー¥ë ¥É ¥í¥¤¥ä¥ë¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥¤¥ó¥°2³¬¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¡¡³Æ¹ÖºÂ¾ÜºÙ»²¾È¡Ê¤¤¤º¤ì¤âºàÎÁÈñ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³Æ³«»Ï»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Ç¤¹
¡Ö½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡×I¡¦II ～¥ß¥â¥¶¤Î¼Ì¿¿Î©¤Æ¤È¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹
À¾ÍÎÆ«·Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿Î©¤Æ¤È¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹ºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤È¤·¤¿ÍÛµ¤¤ä¡¢ºé¤»Ï¤á¤ë²Ö¡¹¤ò¿´¤ËÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡È½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡É¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿§¤Ï¥ß¥â¥¶¥«¥éー¤Î¥¤¥¨¥íー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2¡¦3·îÂ³¤±¤ÆÆ±¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÆüÄø¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡×I
¡ÎÆüÄø¡Ï 2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Î»þ´Ö¡Ï 10:30～12:30 / 13:30～15:30
¡ÎÎÁ¶â¡Ï 20,350±ß¡ÊºàÎÁÈñ¡¦»Å¾å¤²ÎÁ¡¦¾ÆÀ®Èñ´Þ¤à¡Ë
¡Î»ý¤ÁÊª¡Ï ¥¨¥×¥í¥ó
¡Î¹Ö»Õ¡Ï ¹â¸« ¹ÀÈþ¡Ê¥Ò¥í¥ß¥Ýー¥»¥ì¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¼çºË¡Ë
¡ÎºîÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ï ¡¦¼Ì¿¿Î©¤Æ¡§½ÄÌó12¡ß²£Ìó9.5¡ß±ü¹ÔÌó5cm
¡¦¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡½ÄÌó10¡ß²£7.5¡ß¹â¤µÌó7cm
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë15¡§00
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÄùÀÚÆü1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë17¡§00
¢¨¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢¾ÆÀ®¡ÊÌó1¤«·î¡Ë¸å¤ËÄ¾ÀÜ¤´Íè´Û¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÈ¯Á÷¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢Á÷ÎÁ¡¦ºÊñ»ñºàÈñ¡¦¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ
1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê²Æì¤äÎ¥Åç¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¡Ë
¡¦¡Ö½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡×II
¡ÎÆüÄø¡Ï 3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Î»þ´Ö¡Ï 10:30～12:30 / 13:30～15:30
¡ÎÎÁ¶â¡Ï 20,350±ß¡ÊºàÎÁÈñ¡¦»Å¾å¤²ÎÁ¡¦¾ÆÀ®Èñ´Þ¤à¡Ë
¡Î»ý¤ÁÊª¡Ï ¥¨¥×¥í¥ó
¡Î¹Ö»Õ¡Ï ¹â¸« ¹ÀÈþ¡Ê¥Ò¥í¥ß¥Ýー¥»¥ì¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¼çºË¡Ë
¡ÎºîÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ï¡¡¡¦¼Ì¿¿Î©¤Æ¡§½ÄÌó12¡ß²£Ìó9.5¡ß±ü¹ÔÌó5cm
¡¦¥¨¥Ã¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡½ÄÌó10¡ß²£Ìó7.5¡ß¹â¤µÌó7cm
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë15¡§00
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÄùÀÚÆü3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë17¡§00
¢¨¾ÆÀ®¡ÊÌó1¤«·î¡Ë¸å¤ËÄ¾ÀÜ¤´Íè´Û¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÈ¯Á÷¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢Á÷ÎÁ¡¦ºÊñ»ñºàÈñ¡¦¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ
ÊÌÅÓ1,540±ß¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹
¢¨¾ÆÀ®¼ý½Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÂ¿¾¯Á°¸å¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ö¥ß¥â¥¶¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥Èー¥ó ～¥ì¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ë～¡×
¥ì¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥â¥¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥¹¥Èー¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡Ö½ÕÂÔ¤Á¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤È¤·¤Æ¾þ¤ê¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¶õ´Ö¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÆüÄø¡Ï 2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Î»þ´Ö¡Ï 13:30～15:00
¡ÎÎÁ¶â¡Ï 5,200±ß¡ÊºàÎÁÈñ´Þ¤à¡Ë
¡Î»ý¤ÁÊª¡Ï ¥¨¥×¥í¥ó
¡Î¹Ö»Õ¡Ï ÀÖß· Í³²ÃÎ¤
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIRIA ¥Õ¥é¥ïー¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡ÎºîÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ï¡¡¹â¤µÌó9.5¡ß²£Ìó5¡ß¸ü¤ßÌó2.5cm
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÄùÀÚÆü2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00
¡Ö¥ß¥â¥¶¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¡¡～»É¤·¤å¤¦ÏÈ¤È¥ìー¥¹¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë～¡×
¥ß¥â¥¶¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Âç¾®¤Î»É¤·¤å¤¦ÏÈ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ìー¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Áá½Õ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÉ¤Ë¤«¤±¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö½ÕÂÔ¤Á¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÎÆüÄø¡Ï¡¡3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Î»þ´Ö¡Ï¡¡13¡§30～15:00
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¡¡6,900±ß¡ÊºàÎÁÈñ´Þ¤à¡Ë
¡Î»ý¤ÁÊª¡Ï ¥¨¥×¥í¥ó
¡Î¹Ö»Õ¡Ï¡¡±Ê»³ ½ß»Ò¡ÊÆüËÜ¥Õ¥é¥ïーºî²È¶¨²ñ¶µ¼ø¡Ë
¡ÎºîÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ï¡¡»É¤·¤å¤¦ÏÈ¡ÊÂç¡ËÄ¾·Â16cm / »É¤·¤å¤¦ÏÈ¡Ê¾®¡ËÄ¾·Â8cm
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÄùÀÚÆü3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00
¥ê¥Ü¥ó¥ì¥¤¤Çºî¤ë¥ß¥â¥¶¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¿¥ó¥É
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¹©·Ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¥ê¥Ü¥ó¥ì¥¤¡É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤³¤ÎÅÙ½é³«¹Ö¡£¥ê¥Ü¥ó1ËÜ¤«¤é²Ä°¦¤¤¥ß¥â¥¶¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥¤¥¨¥íー¤È¥°¥êー¥ó¤Î½Õ¤é¤·¤¤¥«¥éー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¸¼´Ø¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ÎÆüÄø¡Ï¡¡3·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¡Î»þ´Ö¡Ï¡¡13¡§30～15¡§30
¡ÎÎÁ¶â¡Ï¡¡8,900±ß¡ÊºàÎÁÈñ´Þ¤à¡Ë
¡Î»ý¤ÁÊª¡Ï ¥¨¥×¥í¥ó
¡Î¹Ö»Õ¡Ï¡¡ÌøÅç ²ÂÂå»Ò¡ÊLavande¼çºË¡Ë
¡ÎºîÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ï¡¡²£Ìó18¡ß¹â¤µÌó9¡ß¸ü¤ßÌó3cm
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚÆü3·î3Æü¡Ê·î¡Ë15¡§00
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÄùÀÚÆü3·î3Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨¡Ö½Õ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¡×II¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ã¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ä
https://www.rihga.co.jp/osaka
Facebook¡§https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka
Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official