¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤ËÍøÍÑµ¬Ìó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï18%¤â¡ª¸Ä¿Í¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶ÈNordVPN¤¬¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
¸Ä¿Í¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëNordVPN¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡§¾®¸¶ÂóÏº¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·î´Ö¡×¤òÌÜÁ°¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
NordVPN¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ÎÂº½Å¤È¥Çー¥¿¤ÎÊÝ¸î¤Ø¤Î¿®Íê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢ËèÇ¯2·î1Æü～3·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Î¼éÈë¤ÈÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤ÓµÄÏÀ¤Î´µ¯¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·î´Ö¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢500¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü(·î)～12·î31Æü(²Ð)
Ä´ºº¿Í¿ô¡§526¿Í
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー
Ä´ººµ¡´Ø¡§NordVPN
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤Ë¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤òÁ´¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï18%¤â
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Î18¡ó¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ë¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¤òÁ´¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤Î37%¤¬¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥Ý¥ê¥·ー¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢29%¤¬Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·ー¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¡¢29%¤¬¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·ー¤òÁ´¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÊÍøÍÑµ¬Ìó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍøÍÑµ¬Ìó¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ê£¿ô²óÅú¤¢¤ê¤ÎÀßÌä
¢£¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¿µ½Å¤Ê·ë²Ì¤Ë
¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¢Ï¢ÍíÀè¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µö²Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Î¤ï¤º¤«3%¤Î¤ß¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æµö²Ä¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤¬¡¢¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Î³ÎÇ§¤È¤ÏÂÐ¾ÝÅª¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤Ë¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ê£¿ô²óÅú¤¢¤ê¤ÎÀßÌä
¢£¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃÙ±ä¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤â
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸«Ìµ³²¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î20%¤¬Äê´üÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô²óÅú¤¢¤ê¤ÎÀßÌä
¢£¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Î´Å¤µ¤¬¾ðÊóÏ³±Ì¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â
¼çÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ê¥¢¥×¥ê¿ô¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Apple store¤ÏÌó180Ëü¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Google Play Store¤Ç¤ÏÌó330Ëü¤â¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£NordVPN¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥Ê¥¹¡¦¥ï¥ë¥á¥ó¥Ûー¥Õ¥§¥ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤ÎÂÐºö¡×
¢£¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥Ê¥¹¡¦¥ï¥ë¥á¥ó¥Ûー¥Õ¥§¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Çー¥¿¤ÏÊªÍýÅª¤Ê»ñ»º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾Úµò¤ò»Ä¤µ¤º¤Ë¡¢¥³¥Ôー¡¢ÅðÆñ¡¢Â»½ý¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶âÁ¬Åª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Îµö²Ä¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÀèÁ÷¤ê¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤äÉÔÀµ¥Çー¥¿¤Î¶¦Í¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·ç´Ù¤ò½¤Éü¤·¡¢¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¤¥¢¥×¥ê¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£NordVPN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NordVPN¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥æー¥¶ー¤ò¤â¤ÄÀè¿ÊÅª¤ÊVPN¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£6,400Âæ°Ê¾å¤Î¥µー¥Ðー¤ò111¥«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¸ÇÄêIP¤äDouble VPN¡¢Onion Over VPN¥µー¥Ðー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×µ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¼°ÒÂÐºöPro¡×¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥é¥Ã¥«ー¡¢¹¹ð¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëeSIM¥µー¥Ó¥¹¡ÖSaily¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSaily¡×¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇSIM¥«ー¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§NordVPN
ËÜ¼Ò¡§Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands
ÆüËÜÂåÉ½¡§¾®¸¶ÂóÏº
NordVPN¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://nordvpn.com/ja/
VPN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/