¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×³Þ¸¶¾¹°»á´Æ½¤¡¡¾¢¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤Î²ÖÜ¥Ì£Á¹ÏÂ¤¨¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÀ¸Õª¤´¤ÞÏÂ¤¨¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¹õ¸ÕÜ¥¾ßÌý¡×¡Ö·Ü¤ÎÍ®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¾Æ¤¡×¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í ¥«¥ìー»ÅÎ©¤Æ¡×2·î3Æü¿·È¯Çä
¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×¤ÎÅ¹¼ç ³Þ¸¶¾¹°»á´Æ½¤¤Î¡¢¡ÖÏÂ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ïー¥Ö¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åーÍÑ¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¡Ö¾¢¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤Î²ÖÜ¥Ì£Á¹ÏÂ¤¨¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÀ¸Õª¤´¤ÞÏÂ¤¨¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¹õ¸ÕÜ¥¾ßÌý¡×¡Ö·Ü¤ÎÍ®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¾Æ¤¡×¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í ¥«¥ìー»ÅÎ©¤Æ¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
¡¦ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡§ Á´¹ñ
¡¦Å¹Æ¬²½Í½ÄêÆü ¡§ 2025Ç¯2·î3Æü
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¡¡¡ ¡§ ¡¡ºÇ½ªÊÇ¤ËµºÜ
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¾¢¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡¢¡ÈÏÂ¡É¤È¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ïー¥Ö¡É¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»
ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×¤ÎÅ¹¼ç ³Þ¸¶¾¹°»á´Æ½¤¤Î¥á¥Ë¥åーÍÑ¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÏÂ¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¡Ö¾¢¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ê2·î3Æü¹¹¿·Í½Äê¡Ë
¡¡¡¡https://www.sbfoods.co.jp/seasoning/takumi/
2024Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¤â¤ä¤·¤ÎÇßÏÂ¤¨ ¥Ç¥£¥ë»ÅÎ©¤Æ¡×¡Ö¤¤Î¤³¤Î·°¤ê¥Ð¥¸¥ëÏÂ¤¨¡×¡Ö¤Ê¤¹¤Î¹á¤Ð¤·¥¯¥ß¥óÌ£Á¹¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÆÃÀ½¥Þ¥¹¥¿ー¥ÉÏÂ¤¨¡×¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¤Î¹áÌ£¤ï¤µ¤Ó¤À¤ì¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó5ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´Æ½¤Å¹ ¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×Å¹¼ç ³Þ¸¶¾¹°»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ·ÃÈæ¼÷¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢¿Íµ¤ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×Å¹¼ç¡£
¡ÖÏÓ¡¦Àå¡¦Í·¤Ó¿´¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î½ÐÈÇ¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¤¤å¤¦¤ê¤Î²ÖÜ¥Ì£Á¹ÏÂ¤¨¢ä
Ì£Á¹¤Î¥³¥¯¤Èº«ÉÛ¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤Ë¡¢Ì£Á¹¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤²ÖÜ¥¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Ó¤ì¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¿¤¤¤¿¤¤å¤¦¤ê¤ËÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÀ¸Õª¤´¤ÞÏÂ¤¨¢ä
¹á¤Ð¤·¤¤¤´¤Þ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ÈÀ¸Õª¾ßÌý¤Î¥¥ì¡£¾¢¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£è§¤Ç¤¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎäÅà¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤¿¤â¤Î¤ÈÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¹õ¸ÕÜ¥¾ßÌý¢ä
¾ßÌý¤È¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î»Ý¤ß¤È¤¢¤é¤Ó¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£À¸Á¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎäÅà¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤¿¤â¤Î¤ÈÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã·Ü¤ÎÍ®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¾Æ¤¢ä
Í®»Ò¤Î¹á¤ê¡¢ÀÄÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤Ë¡¢¥íー¥º¥Þ¥êー¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¹á¤ê¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£·ÜÆù¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã·Ü¤Ä¤¯¤Í ¥«¥ìー»ÅÎ©¤Æ¢ä
Ë§½æ¤Ê¥«¥ìー¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ç»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£·Ü¤Ò¤Æù¤Ëº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ²½ÇØ·Ê
¥á¥Ë¥åーÍÑ¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½
¥á¥Ë¥åーÍÑ¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤ËÁÇÅ¨¤Ê°ìÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Ãæ´üÅª¤Ë»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£
º£¸å²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥á¥Ë¥åー¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¡×¤ä¡ÖÌîºÚ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¤Î¸ú¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢ÓÏ¹¥¡¦¥Ëー¥º¤Î¹â¼¡¸µ²½¤ä¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸°Õ¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÀìÌçÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÎÁÍý¡×¡ÖÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ò¤È¹©É×²Ã¤¨¤¿ÎÁÍý¡×¤òµá¤á¤ëÊý¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/776_1_628e71d71ce27a9fbd1cf45f591358f6.jpg ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Þ¸¶¾¹°»á¤Îµ»Ë¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£