SkyDrive¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È±¿¹Ò²ñ¼ÒJetSetGo¤«¤é50µ¡¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¤ò¼õÃí
¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥É¥íー¥ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSkyDrive¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¡ß·ÃÎ¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È±¿¹Ò²ñ¼ÒJetSetGo Aviation Services Pvt. Ltd¡¡¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥ó¥É¡¡¥Ç¥êー¡¢°Ê²¼¡ÖJetSetGo¡×¡Ë¤È¡¢¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ç¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î»ö¶È¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡ÖSKYDRIVE¡×50µ¡¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¤ò¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄù·ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò¤È2022Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿»ö¶È¡¦µ»½ÑÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¼Ò¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥É»Ô¾ì³«Âó¤ª¤è¤Ó¥æー¥¹¥±ー¥¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£À¯ÉÜ¤ÈÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡Ê¢¨3¡Ë¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤äÅÔ»Ô½ÂÂÚÅù¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JetSetGo¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëJetSetGo¤Ï¡¢¡ÖSKYDRIVE¡×50µ¡¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶õ¤Î°ÜÆ°¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥ÉÅÔ»ÔÉô¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¡ÖSKYDRIVE¡×¤Î¥¤¥áー¥¸
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢JetSetGo¤ÈÅö¼Ò¤Ï¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥á¥À¥Ðー¥É»Ô¤È¤½¤ÎÅÔ»Ô·÷¥¨¥ê¥¢¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£Æâ¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥ÞÆ³Æþ¤Î´ðÈ×¤òºî¤ê¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¼ê·Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025/1/19～22¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Urban Air Mobility Expo¤Ë¤Æ¡£JetSetGo CSO¤ÎJonathan Sumner»á¤ÈSkyDrive¥¤¥ó¥É»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÆ£°æ¿ò
¢£¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒSkyDrive ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¡ß· ÃÎ¹À¡¡
2022Ç¯¤è¤ê¥¹¥º¥ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎJetSetGo¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£¤òÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ»ö¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÇÓ½Ð¤Î¥¬¥¹ºï¸º¤äÅÔ»ÔÉô¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
JetSetGo Aviation Services Pvt. Ltd¡¡CEO and co-founder¡¡Kanika Tekriwal¡¡
SkyDrive¤ÈÄó·È¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ç¾ï¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ï¤½¤Î¿®Ç°¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£SkyDrive¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î½ÂÂÚ¤äÇÓ½Ð¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤ÎÎ¹¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¼ê·Ú¡¢¤µ¤é¤Ë´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤¬¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JetSetGo Aviation Services Pvt. Ltd¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2012Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿JetSetGo¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¹Ò¶õµ¡´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹·ÀÌó¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎNSOP¡ÊÈóÄê´ü±¿¹Ò»ö¶È¼Ô¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤Î½êÍ¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¡¢¥Á¥ãー¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ä¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢eVTOL¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¶õ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.jetsetgo.in
¢¨1 ¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡§ÅÅÆ°²½¡¢¼«Æ°²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ò¶õµ»½Ñ¤ä¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤Ê¤É¤Î±¿¹Ò·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¶õ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Advanced Air Mobility¡ÊAAM¡Ë¤ä Urban Air Mobility¡ÊUAM¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÍÑ¸µ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÊÎáÏÂ6Ç¯4·îÉÕ¡Ë https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf
¢¨2 ¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://skydrive2020.com/archives/13733
¢¨3 ¥¤¥ó¥É ¥°¥¸¥ã¥éー¥È½£À¯ÉÜ¤È¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://skydrive2020.com/archives/41411