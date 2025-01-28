2025¡ÖÂ¾¼Ô¤ÎÄË¤ß¡×ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¡Ö21 À¤µª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¿åËóÉÂ¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¡Ù¤òÆÉ¤à¡×
¡ã¿åËóÉÂ¡ä»ö·ï¤Î¸¡¾Ú¡¦²òÌÀ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö ¿åËóÉÂ¸¦µæ²ñ¡×¤¬¡¢¿åËóÉÂÂè°ìÁÊ¾Ù¡Ê1969～1973¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯´©¹Ô¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡Ø¿åËóÉÂ¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤―¥Á¥Ã¥½¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¡Ù¡Ê1970 ½éÈÇ¡¦[È¯¹Ô½ê] ¿åËóÉÂ¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë²ñ¡¢2007 Éü¹ïÈÇ¡¦[È¯¹Ô¡¦À©ºî] ·§ËÜ³Ø±àÂç³Ø¿åËó³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò2025 Ç¯2 ·î²¼½Ü～3 ·î½é½Ü¤ËÀÐÉ÷¼Ò¤«¤éÁýÊä¡¦¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö²òÂê¡×¤ò¼¹É®¤·¤¿ÍÇÏÀ¡Íº»á¡Ê¿åËóÉÂ¸¦µæ²ñÂåÉ½¡Ë¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢¿åËóÉÂ¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤Ó¡ã¿åËóÉÂ¡äÆ®Áè¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜ½ñ´©¹Ô¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜÂç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÉÙ³ßÄçÉ×¡ÊË¡³ØÉô¡Ë¤ª¤è¤Ó¸Î´Ý»³ÄêÌ¦¡ÊÊ¸³ØÉô¡Ë¤¬ËÜ½ñ¤Î¼¹É®¿Ø¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¡¦³ØºÝÅª¸¦µæ»ñ¸»¥¢ー¥«¥¤¥ÖÎÎ°è¼çºÅ¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½éÈÇËÜ¤Î¼¹É®¼Ô¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë»³²¼Á±´²»á¤Ë¤â¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡ÊÊ¡¸µËþ¼£»á¡¦±ü±©¹á¿¥»á¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢21 À¤µª¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ
½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ê³ØºÝÅª¸¦µæ»ñ¸»¥¢ー¥«¥¤¥ÖÎÎ°èÄ¹ ·ÄÅÄ ¾¡É§¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
¡ÚÆü »þ¡ÛÎáÏÂ7 Ç¯2 ·î16 Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§30～17¡§00 ¢¨ 13:00 ³«¾ì¡¦¼õÉÕ³«»Ï
¡Ú¾ì ½ê¡Û·§ËÜÂç³ØÊ¸Ë¡³ØÉôËÜ´Û£±³¬¤¯¤Þ¥È¥è¹ÖµÁ¼¼¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¹õÈ±2 ÃúÌÜ40 ÈÖ1 ¹æ¡Ë
¡ÚÂÐ ¾Ý¡Û°ìÈÌ¤ÎÊý¡Ê¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡Ë
¡Ú»² ²Ã Èñ¡ÛÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×
¡Ú¼ç ºÅ¡Û·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæÉôÉíÂ°¹ñºÝ¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
³ØºÝÅª¸¦µæ»ñ¸»¥¢ー¥«¥¤¥ÖÎÎ°è