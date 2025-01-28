¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¤Ë¡Ö¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÉÕÏ¿¤Ï¡Ö¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¥­¥é¥­¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥óÉÕ¤­¤ª¤¨¤«¤­¤Æ¤Á¤ç¤¦¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò


³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¥­¥é¥­¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥óÉÕ¤­¤ª¤¨¤«¤­¤Æ¤Á¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡£



¤ª¤¨¤«¤­¤Æ¤Á¤ç¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥­¥é¥­¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥Ïー¥È¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£



¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¨¤«¤­¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥âÄ¢¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥ê¥­¥å¥¢¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Ë¤¬¤ª¤¨¥·ー¥È¤ä¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ê¥ë¥ó¤È¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¥ëー¥à¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ê¥­¥å¥¢¤¿¤Á¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾þ¤ì¤ëÃå¤»¤«¤¨¥¹¥Æー¥¸¡¢Ãå¤»¤«¤¨Í·¤Ó¥«ー¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÍ·¤ÓÊý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¥«ー¥É¤ä¥·ー¥ë¤Ï¤ª¤«¤¿¤Å¤±¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£¥×¥ê¥­¥å¥¢¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£



¡ÚÉÕÏ¿ÆâÍÆ¡Û


£±.¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¤ª¤¨¤«¤­¤Æ¤Á¤ç¤¦


£².¥­¥é¥­¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥ó


£³.¤Ë¤¬¤ª¤¨¥·ー¥È


£´.¤­¤»¤«¤¨¥¹¥Æー¥¸


£µ.¥×¥ê¥ë¥ó¤È¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¥ëー¥à


£¶.¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡Ê£´Ëç¡Ë


£·.¥¢¥¤¥Æ¥à¥á¥â¥«ー¥É


£¸.¥á¥â¤Á¤ç¤¦¡Ê£¸Ëç¡Ë


£¹.¤ª¤«¤¿¤Å¤±¥Ý¥±¥Ã¥È




ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¤Î¿·Ï¢ºÜ¤â¥¹¥¿ー¥È¡£



¤Þ¤ë¤´¤È°ìºý¡Ö¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡×¤Å¤¯¤·¤Ê¡¢¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¤ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª




¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ


Äê²Á1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£±·î31Æü