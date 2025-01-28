¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¤Ë¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÉÕÏ¿¤Ï¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¥¥é¥¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥óÉÕ¤¤ª¤¨¤«¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¥¥é¥¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥óÉÕ¤¤ª¤¨¤«¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¨¤«¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¥é¥¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥Ïー¥È¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¨¤«¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥âÄ¢¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Ë¤¬¤ª¤¨¥·ー¥È¤ä¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ê¥ë¥ó¤È¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¥ëー¥à¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾þ¤ì¤ëÃå¤»¤«¤¨¥¹¥Æー¥¸¡¢Ãå¤»¤«¤¨Í·¤Ó¥«ー¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÍ·¤ÓÊý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¤ä¥·ー¥ë¤Ï¤ª¤«¤¿¤Å¤±¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚÉÕÏ¿ÆâÍÆ¡Û
£±.¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¤ª¤¨¤«¤¤Æ¤Á¤ç¤¦
£².¥¥é¥¥é(¥Ïー¥È)︎¥¯¥ê¥¢¥Ïー¥È¥Ú¥ó
£³.¤Ë¤¬¤ª¤¨¥·ー¥È
£´.¤¤»¤«¤¨¥¹¥Æー¥¸
£µ.¥×¥ê¥ë¥ó¤È¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¥ëー¥à
£¶.¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡Ê£´Ëç¡Ë
£·.¥¢¥¤¥Æ¥à¥á¥â¥«ー¥É
£¸.¥á¥â¤Á¤ç¤¦¡Ê£¸Ëç¡Ë
£¹.¤ª¤«¤¿¤Å¤±¥Ý¥±¥Ã¥È
ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¤Î¿·Ï¢ºÜ¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
¤Þ¤ë¤´¤È°ìºý¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¤Å¤¯¤·¤Ê¡¢¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¤ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ
Äê²Á1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£±·î31Æü