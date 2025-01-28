¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Ûー¥ë¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë·³»ö¿¯¹¶¤«¤é£³Ç¯¤È¤Ê¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ë²èÅ¸¡Ö¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆü
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¢£²Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡¿·ÅÔ»Ô¥×¥é¥¶¡Ê¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹ÃÏ²¼£²³¬ÀµÌÌÆþ¸ýÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç£²-18-£±¡Ë
¡Ê£³¡Ë¼çºÅ¡¡
¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©
¡Ê£´¡Ë¶¦ºÅ¡¡
¡¡¡¡¡¡ÃóÆü¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーUKRAINE HOUSE JAPAN
¡Ê£µ¡Ë¶¨ÎÏ¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡ÅÏîµ±ÑÆÁ¸¦µæ¼¼¡¢NPOË¡¿Í¥¢¥ë¥Ú¤Ê¤ó¤ß¤ó¥»¥ó¥¿ー
¡Ê£¶¡Ë¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò£³D¤ÇºÆ¸½¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸½¾õ¡¡
¡¡¡¡¡¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨Åù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×
£²¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆü
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î£²Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¡14»þ00Ê¬¡¡³«±é¡¡¡Ê13»þ00Ê¬¡¡³«¾ì¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©Î©¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Ûー¥ëËÜ´Û¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®£³-£±¡Ë
¡Ê£³¡Ë¼çºÅ¡¡
¡¡¡¡¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥éÆüËÜ¸ø±é¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ê£´¡Ë¶¦ºÅ¡¡
¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Ûー¥ë
¡Ê£µ¡Ë¸å±ç¡¡
¡¡¡¡¡¡ÃóÆü¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¡¢¿ÀÆàÀî¸©
¡Ê£¶¡ËÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡
¡¡¡¡¡¡Ê¸²½Ä£
¡Ê£·¡ËÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¼¡¤Î£×£Å£Â¥Úー¥¸¤ò¸æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡(¡¡https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/odesa¡¡)
£³¡¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡ÅöÆü¤Ï¼èºà¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡£±¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ë²èÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡£²¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌä¹ç¤»Àè¤Ë¸æÏ¢Íí¤¯¤À¤µ
¡¡¡¡¤¤¡£
¡¡¡¡Ìä¹ç¤»Àè¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥éÆüËÜ¸ø±é¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÀÐ¡¡ÅÅÏÃ090-3687-8587
Ìä¹ç¤»Àè
¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ë²èÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¹ñºÝ²Ý
²ÝÄ¹ ¡¡¡¡ÌðÅÄ¡¡ ÅÅÏÃ045-210-3740
Éû²ÝÄ¹ ¡¡ÃæÈø ¡¡ÅÅÏÃ045-210-3741
¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©¥ª¥Çー¥µ²Î·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶ÉÊ¸²½²Ý
²ÝÄ¹ ¡¡¡¡¹â¶¶¡¡ ÅÅÏÃ 045-210-3800
Ê¸²½´ë²è¥°¥ëー¥×¡¡ µíÅè¡¡ ÅÅÏÃ 045-210-3804