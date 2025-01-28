Spiber¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹âµéËÂÀÓÂç¼ê¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë

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ÁÈÀ®: 100% Brewed Protein(TM)¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
ÈÖ¼ê: 2/60NM, 1/60NM, 2/80NM
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ÁÈÀ®: 80% ¥«¥·¥ß¥ä, 20% Brewed Protein(TM)¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
ÁÈÀ®: 50% ¥«¥·¥ß¥ä, 50% Brewed Protein(TM)¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
ÈÖ¼ê: 2/27 NM
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Botto Giuseppe website: https://www.bottogiuseppe.com/en/botto-home-english/
Brewed Protein(TM) ¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
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Spiber website: https://spiber.inc