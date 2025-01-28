³¹¤òºÌ¤ë¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÎÅã
¥¬¥é¥¿Åã
¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ËÍÍ¡¹¤Ê´Ñ¸÷¤äÅÔ²ñ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê·Ê¿§¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£Ãë¤âÌë¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤Î¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤Ï¡¢Îò»ËÈ¾Åç¤È¶â³ÕÏÑ¤ËÊú¤«¤ì¡¢Îò»Ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤³¤Î³¹¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÎÅã¤Ï¡¢³¹Ãæ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê·úÃÛ¤ÈÊª¸ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¤ÈÎò»Ë¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¬¥é¥¿Åã¶á¤¯¤Î±Ç²è´Û¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖGrand Pera¡Ê¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ú¥é¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖYıllanmış Festival¡Ê¥æ¥ë¥é¥ó¥à¥·¥å¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢»î¿©¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¥³ー¥Êー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¿Åã¡§¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó
¥¬¥é¥¿Åã
Îò»ËÈ¾Åç¤ËÆ²¡¹¤È¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¥¬¥é¥¿Åã¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢³¹¤ÎºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¡¢¥¢ー¥Á·¿¤ÎÁë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê±ß¿í·Á¤Î²°º¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·úÃÛ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤Î³¹¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥Þ¥ó¡¦¥È¥ë¥³Äë¹ñ¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê³Ø¼Ô¥Ø¥¶¥ë¥Õ¥§¥ó¡¦¥Á¥§¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÅã¤ÎÄº¾å¤«¤éÏÓ¤ËÍã¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¦¥¹¥¥å¥À¥ëÊýÌÌ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Åã¤ËÅÐ¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÎºÇ¤â¥Ñ¥Î¥é¥ÞÅª¤Ê·Ê¿§¤ò²£ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²µ½÷¤ÎÅã¡§¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤ËÀÅ¤«¤ËÐÊ¤àÅã
¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢²µ½÷¤ÎÅã¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤Î¾®Åç¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µª¸µÁ°5À¤µª¤ËÀÇ´Ø¤Î¸¡Ìä½ê¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅã¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´Æ»ëÅã¡¢ÅôÂæ¡¢¸¡±Ö½ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÊÌ©¤Ê½¤Éü¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËµÇ°Èê¤ÈÇîÊª´Û¤È¤·¤ÆºÆ¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï²µ½÷¤ÎÅã¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¿Åã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²µ½÷¤ÎÅã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
²µ½÷¤ÎÅã
ÅÁÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÀê¤¤»Õ¤¬²¦¤Ë¡¢Ì¼¤¬¼Ø¤Ë³ú¤Þ¤ì¤Æ»à¤Ì¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²¦¤Ï¡¢²¦½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÅã¤ò²¹ç¤Ë·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¦½÷¤Ï·ë¶É¤½¤Î±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢²ÌÊª¤ÎäÆ¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼Ø¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¬¥é¥¿Åã¤È²µ½÷¤ÎÅã¤Ï¸ß¤¤¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õÁÛÅª¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ä¥º¥Ã¥È¤ÎÅã¡§Îò»ËÅª¤Ê²Ð¤Î¸«Ï¦
¥Ù¥ä¥º¥Ã¥È¡¦¥¿¥ïー¤Ï¡¢¥Ù¥ä¥º¥Ã¥È¹¾ì¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ëÂç³Ø¤Î¥á¥¤¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¤¹¡£³¹¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë´Æ»ëÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¿§¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¾ÈÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·µ¤Í½Êó¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ÏÀã¡¢ÀÄ¤ÏÀ²Å·¡¢ÎÐ¤Ï±«¡¢²«¿§¤ÏÌ¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ä¥º¥Ã¥È¡¦¥¿¥ïー¤Ë¤â¿¼¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÃÛÊª¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÅã¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥ó¡¦¥È¥ë¥³¤Î¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Þ¥Õ¥à¥Ã¥É2À¤¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÚÂ¤¤Î²Ð¤Î¸«Ï¦¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÅã¤Ï¡¢¾å¶õ¤«¤é³¹¤ò±óË¾¤Ç¤¡¢²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÎÂç²Ð¤ÎºÝ¤ËÁ´¾Æ¤·¤Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1828Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤ÎÅã¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢¤³¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤ÎÅã¤òË¬¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ð¥¶ー¥ë¤«¤é¥¢¥ä¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥à¥ë¥¸¥ãÅã¡§ºÇ¤â¹â¤¯¿·¤·¤¤Åã
¥Á¥ã¥à¥ë¥¸¥ã¡¦¥¿¥ïー¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤Î¾®¹â¤¤ÃÏ·Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¥å¥Á¥å¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥à¥ë¥¸¥ã¤ÎµÖ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÇ¤â¿·¤·¤¤Åã¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥¿¥ïー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÊüÁ÷ÍÑ¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊÍÑÅÓ°Ê³°¤Ë¡¢¹â¤µ369¥áー¥È¥ë¡¢49³¬·ú¤Æ¤Î¥¿¥ïー¤Ï¡¢360ÅÙ¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Â¿¼¡¸µ±Ç²è´Û¡¢·îÎ¹¹Ô¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥àー¥ó¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢Â¦¤«¤é¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê³¹¤ÎÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ë¥³ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¡¢±Ç²è¤ä·îÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¥È¥ë¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏÃæ³¤±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·ÍÌ¾¤Ê¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤¬³Ö¤Æ¤ë¥¢¥¸¥¢¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò·ë¤Ö¥È¥ë¥³¤Ï¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÊ¸²½Åª¤Ê¸òÎ®¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎµòÅÀ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸ÌÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¡¢°äÀ×¡¢¼«Á³¤äÈþ¿©¤òÍ¤·¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿·Ý½Ñ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÁ´À¤³¦¤«¤é5,670Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤·¤Æ·ú¹ñ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ë¥³¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://goturkiye.jp/¡Ë¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î SNS ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp
X(Twitter): https://twitter.com/GoTurkiye_jp
Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/
YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp
¥È¥ë¥³´Ñ¸÷¹Êó¡¦³«È¯Ä£¡ÊTGA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ë¥³´Ñ¸÷¹Êó¡¦³«È¯Ä£¡ÊTGA¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥È¥ë¥³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¡¢´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÏ¹ÒÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¾Ê¤¬Äê¤á¤¿´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤äÀ¯ºö¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸½ºß¤Î´Ñ¸÷µ¡²ñ¤òÂ¥¿Ê¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤ÎÀøºßÅªÊ¬Ìî¤òÈ¯¸«¡¦²þÁ±¡¦³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£