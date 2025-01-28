¥ê¥³ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¡¢¥êー¥°¥ï¥óÂè9Àá Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹ÅìµþÀï ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¡×½Ð±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤Ä¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ) ¤ËÃáÉãµÜ¥é¥°¥Óー¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 Âè9Àá Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹ÅìµþÀï¤Ë¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¦¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー·ó³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥Ù¥ë¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥«ー¥Ù¥ë°ËÆ£¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¶Ê¡ÖJump!! 365¡×¤Ê¤É¤ò»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 Âè9Àá Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹ÅìµþÀï
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ) 12:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Óー¾ì
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼Â»Ü¾ì½ê¡¦¼Â»Ü»þ´Ö¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØRAMOVE¡Ù¥ì¥®¥å¥éー²ñ°÷¡¡1·î31Æü(¶â) 12:00ÈÎÇä³«»Ï
¡¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØRAMOVE¡ÙU15²ñ°÷¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌ¡¡2·î5Æü(¿å) 12:00 ÈÎÇä³«»Ï
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÂè9Àá Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹ÅìµþÀï ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤» (https://blackrams-tokyo.com/news/information/2024-2025/20250127b.html)¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Hl56kyhOIeQ ]
¡ÖJump!!365¡× - ¥À¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ë¥É
¡ã¥ê¥³ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1953Ç¯ÁÏÉô¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢NTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤Ë½êÂ°¡£Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥º¡×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ãー¥¸¤Î¹õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤ËÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Í¦ÌÔ²Ì´º¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÍºÍÓ(¥é¥à)¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖBe a Movement.¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤ÅÄÃ«¤«¤é¡Ö¤¦¤Í¤ê¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë³èÎÏ¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP https://blackrams-tokyo.com/index.html
¡¦X https://x.com/RICOH_BlackRams
¡¦Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/
¡¦Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams
¡¦YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw
¡¦TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official