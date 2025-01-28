¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡ÛÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç½Õ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤ª²Ö¸«¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌëºù¤Î±ã-2025-¡×
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®10ÈÖÃÏ¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í ÌÚÁ¾ÇîÊ¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÇ§ÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ëËÜ´Û±ã²ñ¾ì¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¤Ë¤Æ¡¢¤ª²Ö¸«¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌëºù¤Î±ã-2025-¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡¡¤ª²Ö¸«¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌëºù¤Î±ã¡¾2025¡¾¡×
²ÖÎä¤¨¤äÅ·¸õ¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤ä¿Íº®¤ß¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²Ö¸«¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¤Ï¡¢»û¼Ò·úÃÛ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëê±(¤«¤¨¤ë)¸Ô(¤Þ¤¿)¤ä³ÊÅ·°æ¤Î¤Û¤«¡¢Åí»³Ä´¤Î·úÃÛÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿ÀÅÂ¤òÆâÊñ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥Èþ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Îò»Ë·°¤ë¶õ´Ö¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÈþ¤·¤¤ºù¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë½Õ¤äºù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é½Õ¤ò¸Æ¤Ö»È¼Ô¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Èºù¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´®Ç½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¼õÉÕ18¡§00～¡¿18¡§30～20¡§00
ÎÁ¶â¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡\16,000¡Ê¤ª¿©»ö¡¢¤ª°û¤ßÊª¡¢ÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
²ñ¾ì¡¡ËÜ´Û2³¬ ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à
¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¡ÌWEBÍ½Ìó¸ÂÄê¡Í¡¡https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/250314/¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¿½¹þÄùÀÚ¡§3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡±Ä¶È´ë²èÉô¡¡045-681-1841¡ÊÂå¡Ë¡¡Ê¿Æü10¡§00～17¡§00
¡ÚËÜ´Û2³¬ ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¡Û
1927Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É³«¶È»þ¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¤Ï¡¢Åí»³Ä´¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜÉ÷¤ÎÍÍ¼°¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ÎÂ¤¤ê¤Ç¤¹¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º±ã²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤ÈÅ·°æ¤ÎÁõ¾þ¤äÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿ÀÅÂ¤òÆâÊñ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ´Û2³¬¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à
³«¶È»þ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à
¡Ê²èÁüº¸¡§³«¶ÈÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¿²èÁü±¦¡§¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É
1927Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ë¤Ë´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Î²£ÉÍÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀµÅýÇÉ¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥«ー¥µー¸µ¿ã¤ä¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¢¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿ÀµÅýÇÉ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«¶È»þ¤è¤êÊÑ¤ï¤é¤ÌÐÊ¤Þ¤¤¤ÎËÜ´Û¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ë»ØÄê¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Áª¤ó¤À¶áÂå²½»º¶È°ä»º¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¿¥ïー´Û¤Ï1991Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼¥Ïー¥Ðー¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¹Á¤ÎÀµÌÌ¤ËÌÌ¤·¤¿µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÂç»·¶¶¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÌë·Ê¤Ê¤É¡¢²£ÉÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯¤á¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤ä³Æ¼ï¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç¾®4¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.hotel-newgrand.co.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/hotelnewgrand/
Instagram¡§https://www.instagram.com/hotelnewgrand/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/HotelNewGrand_ ;