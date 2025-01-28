ハックルベリーが提供する「Shopify ECサイト構築サービス」、メビウス製薬が運営する「SIMIUS公式通販」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する「ECサイト構築・運用サービス」が、メビウス製薬が運営する「SIMIUS公式通販」に導入されました。

今回はビジネスモデル刷新に伴い、ECサイトにおけるUI/UXの改善を実施しました。特に、定期購買アプリを活用したサブスクリプション契約では、「契約内容がわかりやすいUI/UX」や、「お届け日の変更、契約商品の追加・変更が簡単に操作可能」といった、ユーザーフレンドリーな「サブスクマイページ」を実現しています。

■ 「メビウス製薬」様 導入コメント

株式会社 メビウス製薬 エグセグティブ・オフィサー

高橋宏祐（たかはし こうすけ）様

〈 新規ECサイト開設の背景 〉

第二創業として、新たなビジネスモデルで事業スケールを実現するためです。具体的には、単品リピート通販モデルから可変型サブスクリプションに変革し、新たな収益モデルをつくるために今までのシステムをゼロベースでつくりかえました。

〈 Shopifyを選んだ理由 〉

先進的なプラットフォームであることが大きな理由です。アプリのエコシステムにより、"つくらないで組み合わせる"手法でビジネス要件をすばやく実現できる点が魅力でした。

〈 ハックルベリーのEC構築サービスを使ってみての感想 〉

プロフェッショナル集団として、高いレベルとスピーディなサービスを提供していただきました。開発期間も驚くほど短い期間で実現できています。

要件定義のフィックスに2週間、開発は5ヶ月でした。当方のメンバーがShopify構築が初めてであるためトレーニングしながら堅実に進めての進捗でしたが、予想以上に早く品質の高いサイトに仕上がりました。

■ 「SIMIUS公式通販」について

ストアURL : https://simius.tokyo/

メビウス製薬は、シミとアンチエイジングに特化した「SIMIUS」シリーズをお客様に提供することで、美容と健康を通じてお客様の人生に輝きをお届けする企業です。私たちは、肌本来の力を引き出す製品開発に情熱を注ぎ、科学と心の融合を追求しています。

■「ECサイト構築・運用サービス」について

Shopify店舗支援のプロフェッショナルが提供するECサイト構築・運用サービス

https://huckleberry-inc.com/ec-store-development?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/ec-store-development?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopify店舗支援のプロフェッショナルであるハックルベリーのECサイト構築サービス。月数十億の大規模サイトからD2Cスタートアップ、サブスク、地方創生、カートの乗り換えまで様々な店舗を支援しています。ECに必要なサービスをワンストップで提供しているため、スピーディな構築と柔軟なカスタマイズを実現します。

〈特長〉

・提供アプリ利用店舗25,000店舗※のノウハウ（※2024年9月時点）

・ECに必要なサービスをワンストップ提供

・スピーディな構築と柔軟なカスタマイズ

・構築だけでなく、その後の収益化までトータルサポート！

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)