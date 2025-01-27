「宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2025」2月9日開催

株式会社報知新聞社

2月9日（日）に宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2025（主催：宮古島大学駅伝 ワイド―・ズミ2025実行委員会＝宮古島観光協会、宮古島市陸上競技協会、報知新聞社、スターツグループ＝沖縄県宮古島市・宮古島市陸上競技場発着）が開催されます。大会には第101回箱根駅伝総合優勝の青学大や、同総合３位の國學院大を含めた14校と沖縄選抜チームの1チームを加えた合計15チームが出場します。

<出場チーム>（予定）

青山学院大、城西大、國學院大、早稲田大、帝京大、大東文化大、立教大、専修大、中央大、東京国際大、神奈川大、順天堂大、東海大、芝浦工大、沖縄選抜チーム

【開催概要】

日時：2025年2月9日（日）AM9：00スタート

場所：宮古島市陸上競技場発着

距離：82.0km（6区間） ＊区間設定・総距離を変更

コース：宮古島市陸上競技場スタート～植物園～比嘉ロードパーク～東平安名崎入口～海宝館～インギャー～宮国（ドイツ村）～下地運動公園折り返し～海宝館～吉野海岸～植物園～宮古島市陸上競技場/フィニッシュ

区間：各区間距離（6区間）／総距離82.0km

第１区（10.8km）宮古島市陸上競技場～植物園入口～比嘉ロードパーク

第２区（12.2km）比嘉ロードパーク～東平安名崎入口～海宝館（保良ビーチ）

第３区（20.1km）海宝館～インギャー～宮国～ 下地運動公園折り返し～入江橋

第４区（10.0km）入江橋～宮国～インギャー～城辺・友利見晴台（保良上地線）

第5区（10.3km）城辺・友利見晴台～海宝館～東平安名崎入口～吉野海岸入口

第6区（18.6km）吉野海岸入口～植物園～宮古島市陸上競技場/フィニッシュ

主催：宮古島大学駅伝 ワイド―・ズミ2025 実行委員会（宮古島観光協会、宮古島市陸上競技協会、報知新聞社、スターツグループ）

共催：宮古島市

主管：宮古島市陸上競技協会

後援：宮古島市スポーツ協会、宮古島観光協会、宮古島商工会議所、宮古毎日新聞、宮古新報、宮古テレビ、エフエムみやこ、

協賛：東急グループ、スターツグループ、三菱地所、沖縄ファミリーマート、サンエー、沖縄セルラー電話他

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp