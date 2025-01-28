「iFace」から、チャームを気軽に付け替えできる「シグネチャーカラビナ」が登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、iFaceケースのシグネチャーボールに付けられる「iFaceシグネチャーカラビナ」の販売を開始します。2025年1月29日（水）よりiFace公式オンラインストアにて予約開始、発売は2月中旬予定となります。尚、フラッグシップストアiFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■iFaceケースのシグネチャーボールに付けられる「iFace シグネチャーカラビナ」が登場！

iFaceケースのシグネチャーボール部分に取り付け、カラビナ部分に好きなチャームをつけられる拡張パーツです。

カラビナの止めねじはつまみやすい球状になっているため、回しやすく簡単に開閉できます。

カラビナには複数のチャームを取り付けられるので、ケースをお気に入りのチャームでコーディネートできます。

■製品情報

・製品名 ：iFace シグネチャーカラビナ

・価格 ：600円（税込660円）

・デザイン ：シルバー

・サイズ ：約縦4.9×横1.6×厚0.6cm（ストラップパーツ含む)

・重量 ：約3g

・主素材 ：ステンレス、ナイロン、銅

・予約開始日：2025年1月29日（水）AM8時～

・発売日 ：2025年2月中旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/signature_carabiner?id=41-985298

他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店

■製品特長

・ストラップ紐はiFaceケースのシグネチャーボールに付けた際に、可愛く見える長さに設計。

・iFaceのブランドシンボル入り。

・iFace Phoneチャームと併用可能。

・カラビナに通せるパーツサイズは内径2.2mm以上、厚さ1mm以内。

・ネジを開ける際はiFaceロゴを正面にし、反時計回りに回してください。

・ネジを必要以上に回さないよう注意ください。

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

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YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp