「iFace」から、チャームを気軽に付け替えできる「シグネチャーカラビナ」が登場！

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Hamee株式会社


あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、iFaceケースのシグネチャーボールに付けられる「iFaceシグネチャーカラビナ」の販売を開始します。2025年1月29日（水）よりiFace公式オンラインストアにて予約開始、発売は2月中旬予定となります。尚、フラッグシップストアiFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。



■iFaceケースのシグネチャーボールに付けられる「iFace シグネチャーカラビナ」が登場！


iFaceケースのシグネチャーボール部分に取り付け、カラビナ部分に好きなチャームをつけられる拡張パーツです。


カラビナの止めねじはつまみやすい球状になっているため、回しやすく簡単に開閉できます。


カラビナには複数のチャームを取り付けられるので、ケースをお気に入りのチャームでコーディネートできます。





■製品情報


・製品名　　：iFace シグネチャーカラビナ


・価格　　　：600円（税込660円）


・デザイン　：シルバー


・サイズ　　：約縦4.9×横1.6×厚0.6cm（ストラップパーツ含む)


・重量　　　：約3g


・主素材　　：ステンレス、ナイロン、銅


・予約開始日：2025年1月29日（水）AM8時～


・発売日　　：2025年2月中旬予定


・販売場所　：iFace公式オンラインストア


　　　 https://jp.iface.com/products/signature_carabiner?id=41-985298


　　　　　　 他Hamee本店及びiFace 原宿などiFace取扱店



■製品特長


・ストラップ紐はiFaceケースのシグネチャーボールに付けた際に、可愛く見える長さに設計。


・iFaceのブランドシンボル入り。


・iFace Phoneチャームと併用可能。


・カラビナに通せるパーツサイズは内径2.2mm以上、厚さ1mm以内。


・ネジを開ける際はiFaceロゴを正面にし、反時計回りに回してください。


・ネジを必要以上に回さないよう注意ください。



■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は2,900万個。


公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


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■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp