TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#5 1月30日(木)放送！先行カット・あらすじも公開
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明、以下、ブシロード）は、2025年1月30日(木)に放送いたします、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#5の場面写真・あらすじを公開したことをお知らせいたします。
■TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#5の場面写真を公開
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#5の場面写真を公開いたしました。
■TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#5のあらすじを公開
#5「Facta fugis, facienda petis.」
全国ツアーの真っ只中にバンドが解散。
Ave Mujicaのメンバーは各々の生活に戻ってゆく。
STORYページはこちら⇒https://anime.bang-dream.com/avemujica/story/
■TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」放送・配信情報
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」は各放送局・配信プラットフォームにて好評放送・配信中です。
＜放送局＞
TOKYO MX
毎週木曜23:00より放送
ほか、以下放送局にて順次放送
TOKYO MX / BS日テレ / サンテレビ / テレビ愛知 / 北海道テレビ放送 / 秋田朝日放送 / 東日本放送 / 山形テレビ / 新潟テレビ21 / 静岡放送 / 北陸朝日放送 / テレビせとうち / 広島テレビ放送 / テレビ愛媛 / 熊本朝日放送
＜地上波同時配信＞
ABEMA / dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題
※TV放送と同時配信（毎週木曜23:00～）となります
＜配信プラットフォーム＞
Amazon Prime Video / DMM TV / FOD / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / music.jp / TELASA / TVer / カンテレドーガ / ニコニコ / バンダイチャンネル / ビデオマーケット / ふらっと動画
※各話、毎週日曜0:00より順次配信
放送・配信情報の詳細はこちら⇒https://anime.bang-dream.com/avemujica/onair/
■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。
提供開始から 7.5周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。
さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。
また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。
公式サイト：https://bang-dream.com
公式X：https://twitter.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)BanG Dream! Project