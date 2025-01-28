シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演、豪華特典付きVIPパッケージの先着販売を、1月28日(火)12:00より開始！
ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演において、VIPパッケージの販売を行います。バックステージツアーや特別展示、プレショーラウンジ、シンディによるサイン入りアイテム、限定VIPグッズなど、豪華特典が盛りだくさん。チケット受付は1月28日(火)12:00より先着にて販売開始いたしました！東京と大阪で行われるシンディのラストツアーをお見逃しなく！
＜Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour 東京再追加公演＞
2025年4月25日(金)東京・日本武道館 18:00 開場 / 19:00 開演
▶公演特設サイト：https://udo.jp/concert/CyndiLauper25
＜Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell VIPパッケージ＞
先着先行：2025/1/28（火）12:00～2025/4/9（水）23:59
▶申込みはこちら：https://w.pia.jp/t/cyndi-lauper-v/
VIP1：ULTIMATE GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE
金額：125,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み
●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（3列目以内確約／指定席）1枚
●ガイド付きバックステージツアーの参加。ショーの裏側をご覧いただく貴重な体験。
●シンディ・ローパーが当日パフォーマンスを行うステージ上で記念写真撮影
●サイン入り限定レコードスリーブ（外カバー）
●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待
○軽食、飲み物のご用意
○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ
○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験
○ゲームやフォトブースなど
●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド
●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター
●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）
●VIPグッズ（限定デザイン）
●グッズ優先レーン
●VIPバックドロップ前で記念撮影
●VIP専用入場口
●VIP専任スタッフによるサポート
VIP2：GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE
金額：96,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み
●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（10列目以内確約／指定席）1枚
●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待
○軽食、飲み物のご用意
○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ
○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験
○ゲームやフォトブースなど
●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド
●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター
●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）
●VIPグッズ（限定デザイン）
●グッズ優先レーン
●VIPバックドロップ前で記念撮影
●VIP専用入場口
●VIP専任スタッフによるサポート
VIP3：TRUE COLORS VIP PREMIUM TICKET PACKAGE
金額：76,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み
●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（指定席）1枚
●記念VIPラミネート&ストラップ
●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター
●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）
●VIPグッズ（限定デザイン）
●グッズ優先レーン
●VIP専用入場口
●VIP専任スタッフによるサポート
VIP4：TIME AFTER TIME VIP PREMIUM TICKET PACKAGE
金額：40,000円(税込)※S席20,000円(税込)込み
●S席20,000円(税込)のプレミアム公演チケット（指定席）1枚
●記念VIPラミネート&ストラップ
●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター
●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）
●VIPグッズ（限定デザイン）
●VIP専用入場口
●VIP専任スタッフによるサポート
【注意事項】
※座席の位置は会場によって異なります。
※アーティスト本人の出演はありません。
※事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※VIPパッケージへのご参加はご購入者様、ご購入時にご入力いただいた同行者様のみとなります。
当日は会場にてご本人様確認をさせていただきますので、必ず身分証（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードのいずれか）をお持ちの上ご来場ください。
※開催時間および集合場所に関しましては、ご購入者の方へのみ後日ご連絡いたします。