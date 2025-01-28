シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演、豪華特典付きVIPパッケージの先着販売を、1月28日(火)12:00より開始！

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ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演において、VIPパッケージの販売を行います。バックステージツアーや特別展示、プレショーラウンジ、シンディによるサイン入りアイテム、限定VIPグッズなど、豪華特典が盛りだくさん。チケット受付は1月28日(火)12:00より先着にて販売開始いたしました！東京と大阪で行われるシンディのラストツアーをお見逃しなく！





＜Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour　東京再追加公演＞


2025年4月25日(金)東京・日本武道館　18:00 開場 / 19:00 開演


▶公演特設サイト：https://udo.jp/concert/CyndiLauper25



＜Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell VIPパッケージ＞


先着先行：2025/1/28（火）12:00～2025/4/9（水）23:59


▶申込みはこちら：https://w.pia.jp/t/cyndi-lauper-v/



VIP1：ULTIMATE GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE


金額：125,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み



●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（3列目以内確約／指定席）1枚


●ガイド付きバックステージツアーの参加。ショーの裏側をご覧いただく貴重な体験。


●シンディ・ローパーが当日パフォーマンスを行うステージ上で記念写真撮影


●サイン入り限定レコードスリーブ（外カバー）


●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待


　○軽食、飲み物のご用意


　○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ


　○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験


　○ゲームやフォトブースなど


●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド


●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター


●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）


●VIPグッズ（限定デザイン）


●グッズ優先レーン


●VIPバックドロップ前で記念撮影


●VIP専用入場口


●VIP専任スタッフによるサポート



VIP2：GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE


金額：96,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み



●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（10列目以内確約／指定席）1枚


●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待


　○軽食、飲み物のご用意


　○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ


　○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験


　○ゲームやフォトブースなど


●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド


●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター


●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）


●VIPグッズ（限定デザイン）


●グッズ優先レーン


●VIPバックドロップ前で記念撮影


●VIP専用入場口


●VIP専任スタッフによるサポート



VIP3：TRUE COLORS VIP PREMIUM TICKET PACKAGE


金額：76,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み



●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット（指定席）1枚


●記念VIPラミネート&ストラップ


●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター


●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）


●VIPグッズ（限定デザイン）


●グッズ優先レーン


●VIP専用入場口


●VIP専任スタッフによるサポート



VIP4：TIME AFTER TIME VIP PREMIUM TICKET PACKAGE


金額：40,000円(税込)※S席20,000円(税込)込み



●S席20,000円(税込)のプレミアム公演チケット（指定席）1枚


●記念VIPラミネート&ストラップ


●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター


●シンディ・ローパーの限定メッセージ（QRコードよりアクセス）


●VIPグッズ（限定デザイン）


●VIP専用入場口


●VIP専任スタッフによるサポート



【注意事項】


※座席の位置は会場によって異なります。


※アーティスト本人の出演はありません。


※事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※VIPパッケージへのご参加はご購入者様、ご購入時にご入力いただいた同行者様のみとなります。


当日は会場にてご本人様確認をさせていただきますので、必ず身分証（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードのいずれか）をお持ちの上ご来場ください。


※開催時間および集合場所に関しましては、ご購入者の方へのみ後日ご連絡いたします。