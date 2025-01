シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演、豪華特典付きVIPパッケージの先着販売を、1月28日(火)12:00より開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長:矢内 廣)は、シンディ・ローパー、最後の来日ツアー『フェアウェル・ツアー』東京再追加公演において、VIPパッケージの販売を行います。バックステージツアーや特別展示、プレショーラウンジ、シンディによるサイン入りアイテム、限定VIPグッズなど、豪華特典が盛りだくさん。チケット受付は1月28日(火)12:00より先着にて販売開始いたしました!東京と大阪で行われるシンディのラストツアーをお見逃しなく!

<Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour 東京再追加公演>

2025年4月25日(金)東京・日本武道館 18:00 開場 / 19:00 開演

▶公演特設サイト:https://udo.jp/concert/CyndiLauper25

<Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun Farewell VIPパッケージ>

先着先行:2025/1/28(火)12:00~2025/4/9(水)23:59

▶申込みはこちら:https://w.pia.jp/t/cyndi-lauper-v/

VIP1:ULTIMATE GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE

金額:125,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み

●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット(3列目以内確約/指定席)1枚

●ガイド付きバックステージツアーの参加。ショーの裏側をご覧いただく貴重な体験。

●シンディ・ローパーが当日パフォーマンスを行うステージ上で記念写真撮影

●サイン入り限定レコードスリーブ(外カバー)

●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待

○軽食、飲み物のご用意

○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ

○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験

○ゲームやフォトブースなど

●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド

●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター

●シンディ・ローパーの限定メッセージ(QRコードよりアクセス)

●VIPグッズ(限定デザイン)

●グッズ優先レーン

●VIPバックドロップ前で記念撮影

●VIP専用入場口

●VIP専任スタッフによるサポート

VIP2:GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIP LOUNGE PACKAGE

金額:96,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み

●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット(10列目以内確約/指定席)1枚

●開演前、GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN VIPラウンジにご招待

○軽食、飲み物のご用意

○シンディの歴史を辿るスペシャルディスプレイ

○シンディのお気に入りグラム・ステーションとボタンクラフト体験

○ゲームやフォトブースなど

●記念VIPラミネート&ストラップ、VIPラウンジ用リストバンド

●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター

●シンディ・ローパーの限定メッセージ(QRコードよりアクセス)

●VIPグッズ(限定デザイン)

●グッズ優先レーン

●VIPバックドロップ前で記念撮影

●VIP専用入場口

●VIP専任スタッフによるサポート

VIP3:TRUE COLORS VIP PREMIUM TICKET PACKAGE

金額:76,000円(税込)※SS席50,000円(税込)込み

●SS席50,000円(税込)のプレミアム公演チケット(指定席)1枚

●記念VIPラミネート&ストラップ

●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター

●シンディ・ローパーの限定メッセージ(QRコードよりアクセス)

●VIPグッズ(限定デザイン)

●グッズ優先レーン

●VIP専用入場口

●VIP専任スタッフによるサポート

VIP4:TIME AFTER TIME VIP PREMIUM TICKET PACKAGE

金額:40,000円(税込)※S席20,000円(税込)込み

●S席20,000円(税込)のプレミアム公演チケット(指定席)1枚

●記念VIPラミネート&ストラップ

●Cyndi Lauper Farewell Tour 限定VIPツアーポスター

●シンディ・ローパーの限定メッセージ(QRコードよりアクセス)

●VIPグッズ(限定デザイン)

●VIP専用入場口

●VIP専任スタッフによるサポート

【注意事項】

※座席の位置は会場によって異なります。

※アーティスト本人の出演はありません。

※事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※VIPパッケージへのご参加はご購入者様、ご購入時にご入力いただいた同行者様のみとなります。

当日は会場にてご本人様確認をさせていただきますので、必ず身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードのいずれか)をお持ちの上ご来場ください。

※開催時間および集合場所に関しましては、ご購入者の方へのみ後日ご連絡いたします。