J&M デヴィッドソンのブランド創立40周年を記念し限定アイテムを発売
八木通商株式会社
QUIVER BUCKET MINI / TAN \181,500（intax）
QUIVER BUCKET MINI / TAN \181,500（intax）
QUIVER PICO / BLACK \85,800（intax）
BONNY BAGUETTE / HAVANA \165,000（intax）
PLAITED ENVELOPE BRACELET / HAVANA \35,200（intax）
https://prtimes.jp/a/?f=d36804-54-d9688a303d7c6e9dfe997d8fb35090f7.pdf
QUIVER BUCKET MINI / TAN \181,500（intax）
J&M デヴィッドソンはブランド創立40周年を迎えました。そのアニバーサリーイヤーを記念して、ブランドのロングセラーであるメッシュベルトのディテールを取り入れた、スペシャルエディションのバッグ3型とブレスレットを発売いたします。ブランド創業時から人気を博している手編みのメッシュベルトのディテールを、人気モデル3型にあしらったクラシックな雰囲気が魅力のスペシャルバッグ。
更に、コーディネートのアクセントになるブレスレットも登場します。上質なナッパレザーを使用し、熟練した職人の手によって丁寧に作られたバッグやブレスレットは、時代を問わないエレガンスとモダンな機能性を融合させた逸品です。
QUIVER BUCKET MINI / TAN \181,500（intax）
QUIVER PICO / BLACK \85,800（intax）
BONNY BAGUETTE / HAVANA \165,000（intax）
PLAITED ENVELOPE BRACELET / HAVANA \35,200（intax）
全モデル、TAN・BLACK・HAVANAの3色展開。
【商品お問い合わせ先】
J&M デヴィッドソン カスタマーセンター
03-6809-2422
東京都港区芝公園3-1-38
J&M DAVIDSON ONLINE https://jp.jandmdavidson.com/
https://prtimes.jp/a/?f=d36804-54-d9688a303d7c6e9dfe997d8fb35090f7.pdf
写真要素は下記よりDL下さい。
https://87.gigafile.nu/0226-efb7d055483d200e90a587bdd898e4c33