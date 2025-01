2.5（水）公開 デヴィッド・テナント&クシュ・ジャンボ『マクベス』　本作について識者からのコメントが到着しました。また、劇場鑑賞者への入場プレゼントが決定しました。

カルチャヴィル合同会社

公開に向けて期待度が高まる中、東京・吉祥寺オデヲンでも、2/5~2/13(9日間限定)で上映が決定しました。公開初日2/5には、TOHOシネマズ日比谷で、河合祥一郎さんと松岡和子さんをお招きした公開記念イベントも実施されます。

《識者からのコメントはこちら》

なんとストイックな『マクベス』だろう、というのが第一印象です。色彩の点でも、まるでモノクロで作ったかと思わせられるほど禁欲的。それだけに血の赤が引き立ちます。動作にしても、声の出し方にしてもそう。ちょっとした目の動きやさりげない仕草が多くを語ります。埋蔵量の多い『マクベス』です。

松岡和子(翻訳家)

デヴィッド・テナントが演じると、“マクベス”も“ハムレット”になる!?

河合祥一郎(東京大学教授)

崩壊が人間の思考速度を超えて進行してゆく『マクベス』の劇世界を、商業演劇の大規模な舞台で描くのは難しい。この作品では、ドンマー・ウェアハウスという小規模劇場だからこそ可能なスピーディな場面展開と巧みな音響操作によって、それを成し遂げている。

五十嵐博久(東洋大学教授)

耳で、見る、『マクベス』! 聞き逃すな、この悲劇を!

デヴィッド・テナントら超一級の俳優たちの声と音が、鼓膜を揺らし心の奥底に迫る。

かつてない『マクベス』が映画館に現れる!

木村龍之介(演出家・作家)

本作は、イギリスの上演時に絶賛され5つ星や4つ星のレビューを複数獲得。昨年10月からのハロルド・ピンター劇場での興行は、同劇場の記録を塗り替える大ヒットとなりました。本作は、同劇場において、わずか1日で215万ポンドを超え、過去最高の初動売上を記録し、上演期間中には複数の日程で最高興行記録を更新。劇場史上最高興行週を5週達成した話題の舞台です。

上演ではバイノーラルステレオ(1つのマイクで録音された音はモノラル、2つ以上のマイクで録音された音はステレオと呼ばれますが、バイノーラル音声はステレオの一種で、人が実際に聞き取っている音を再現したリアルで立体的な音が特徴)を使用して立体的な音響体験を可能にしました。この劇場公開向けに特別に撮影された本編は、複数のカメラアングルとクローズアップ、そして臨場感あふれる5.1シネマサラウンドサウンドが組み合わされ、映画館の座席の観客を登場人物の心の中に入り込ませるでしょう。

ぜひ、日本でご鑑賞可能な貴重な機会に、映画館でデヴィッド・テナント&クシュ・ジャンボ『マクベス』をお楽しみください。

映画作品概要

原題: Macbeth: David Tennant & Cush Jumbo

作品名: デヴィッド・テナント&クシュ・ジャンボ『マクベス』

上映時間: 約115分 演出:マックス・ウェブスター 出演:デヴィッド・テナント、クシュ・ジャンボ

制作年:2024年 制作国:イギリス 撮影:2024年1月 ドンマー・ウエアハウス

コピーライト:(C) 2024 BIRNAM WOOD FILMS LIMITED

公開表記:2025/2/5(水)~ TOHOシネマズ 日比谷ほか公開

公開HP: https://www.culture-ville.jp/davidtennantmacbeth

