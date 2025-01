Bluetooth(R)と2.4GHz無線接続に対応、簡単切り替え！静音スイッチを採用した左右対称デザイン、電池式と充電式から選べる6ボタンマウス“OSMOD(オスモッド)”を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、Bluetooth(R)と2.4GHz無線接続の両方に対応し、左右対称のデザインを採用した静音スイッチ搭載の6ボタンマウス“OSMOD(オスモッド)” 2モデル8アイテムを1月下旬より新発売いたします。

どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも使いやすい、左右対称デザインのマウス“OSMOD(オスモッド)”です。スタンダードなMサイズで、利き手や持ち方を問わずフィットする楕円形デザインを採用し、長時間の使用でもストレスを感じさせません。

マウスの操作性を高める6ボタンタイプで、左右ボタンとホイールに加え、Web操作などに使える「進む」「戻る」ボタンと、「エレコム マウスアシスタント」を使って好きな機能が割り当てられる「ファンクション」ボタンを搭載しています(※)。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、クリック音を気にすることなく使用できます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/19b320e4e7d60cdd9c4378930954a0f74d853f43

2.4GHz無線接続とBluetooth(R)接続の両方に接続可能で、最大2台のマルチペアリング機能により、接続先を簡単に切り替えることができます。2.4GHz無線接続用の超小型レシーバーが付属しています。

電池交換式(単3×1本)とUSB充電式の2モデルをご用意。カラーは4色からお選びいただけます。

※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。

シンプルで使いやすい、左右対称デザインのマウス

・どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMODです。

・利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。

・手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。

・小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。

進む・戻るボタンに加え、アクションボタンを装備した6ボタンモデル

・左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。

・ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。

※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。

周囲へのクリック音が気にならない静音モデル

・すべてのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。

最大2台の接続に対応、スイッチひとつで切り替え可能

・パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。

・最大2台接続可能な“マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth(R)接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。

・スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。

※Bluetooth(R) Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。推奨Bluetooth(R)アダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)。

乾電池式と充電式の2モデルから選べる!

・充電不要の乾電池式モデルと電池交換が不要なUSB充電モデルの2モデルから選べます。

・いずれもブラック/ブルー/ピンク/ホワイトの4色をラインアップしています。

<電池交換式モデル:M-MY30MBSシリーズ>

・単3電池で動く電池交換式マウスです。

・カバーを外すと、電池交換ができます。また、2.4GHz無線レシーバーを収納することができます。

<USB充電モデル:M-MY35MBSシリーズ>

・付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。

・カバーを外すと、2.4GHz無線レシーバーを収納することができます。

※ケーブルのカラーは、本体がブラックはブラック、その他の本体カラーはホワイトが付属します。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

・製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

おもな仕様※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

・接続方式:USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線

・対応OS:Windows 11/10、Android 14、macOS 15 Sequoia、iOS 18、iPadOS 18、ChromeOS

・読み取り方式:Blue LED、センサー分解能:1000DPI

・M-MY30MBSシリーズ電源(乾電池式):単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本

・M-MY35MBSシリーズ電源(充電式):内蔵リチウムイオン二次電池

・M-MY30MBSシリーズ使用可能時間(※1):最長約1年9カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)

・M-MY35MBSシリーズ使用可能時間(※1):1回の満充電で最長約7カ月

・外形寸法:幅約65×奥行約107×高さ約38mm

・重量:約65g(M-MY30MBSシリーズ)、約89g(M-MY35MBSシリーズ)

・内容物:マウス本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本(※2)、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C/約0.5m]×1本(※3)

※1:ご使用状況により異なる場合があります。

※2:M-MY30MBSシリーズのみ付属 ※3:M-MY35MBSシリーズのみ付属

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

■乾電池式(単3形×1本・2.4GHz無線レシーバー付属)

(価格:\4,480(店頭実勢価格)\4,073(税抜))

<ブラック>

型番:M-MY30MBSBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY30MBSBK.html

<ブルー>

型番:M-MY30MBSBU

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY30MBSBU.html

<ピンク>

型番:M-MY30MBSPN

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY30MBSPN.html

<ホワイト>

型番:M-MY30MBSWH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY30MBSWH.html

■USB充電式(2.4GHz無線レシーバー・充電用USB Type-Cケーブル付属)

(価格:\4,980(店頭実勢価格)\4,527(税抜))

<ブラック>

型番:M-MY35MBSBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY35MBSBK.html

<ブルー>

型番:M-MY35MBSBU

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY35MBSBU.html

<ピンク>

型番:M-MY35MBSPN

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY35MBSPN.html

<ホワイト>

型番:M-MY35MBSWH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-MY35MBSWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250128-03/

ご購入はこちら

<乾電池式(単3形×1本・2.4GHz無線レシーバー付属) ピンク M-MY30MBSPN>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13719050/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008897397/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550345231/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550345231.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550345231.html

<乾電池式(単3形×1本・2.4GHz無線レシーバー付属) ホワイト M-MY30MBSWH>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13719055/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008897398/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550345248/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550345248.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550345248.html

<USB充電式(2.4GHz無線レシーバー・充電用USB Type-Cケーブル付属)ブラックM-MY35MBSBK>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13719052/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008897399/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550345293/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550345293.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550345293.html

<USB充電式(2.4GHz無線レシーバー・充電用USB Type-Cケーブル付属)ブルー M-MY35MBSBU>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13719053/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008897400/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550345316/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550345316.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550345316.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一