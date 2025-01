世界初、Apple”探す”とGoogle”デバイスを探す”に対応したスマートタグ「Pebblebee ユニバーサル タグ型」1月28日（火）より販売開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社(本社:東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル4階 代表取締役社長:小嶋 智彰)は、1月28日(火)より、弊社サイト上で、先進のスマートタグ「Pebblebee(ペブルビー) ユニバーサル」シリーズのタグ型(4,980円・税込)の販売を開始いたします。

本製品は、米国PB Inc.社が開発し、世界で初めてApple社製デバイスの”探す”ネットワークとGoogle社が提供する”デバイスを探す”機能の両方のネットワークへの対応を実現したスマートタグです(注1)。鍵や財布、スーツケースなど、大切なものに取り付けておくと、見当たらなくなった時にスマートフォンに標準搭載されている機能を使って、簡単に見つけられます。形状の違いのみで、すでに販売中のクリップ型やカード型と同じ機能です。用途に合わせて、クリップ型、カード型、タグ型の3タイプから最適な製品をご利用ください。

注1: PB.Inc社調べ。また、両方のネットワークを同時には使えません。

【 「Pebblebee ユニバーサル」とは 】

「Pebblebee ユニバーサル」は、大切なものに取り付けておくと、見当たらなくなったときにスマートフォンで、場所がすぐにわかるスマートタグです。Apple社の”探す”ネットワークとGoogle社の”デバイスを探す”ネットワークの両方に対応。場所を特定しやすいよう、音や光でも知らせてくれます。アメリカ生まれの、世界中で使われる信頼のブランドです。

今回、販売を開始するタグ型は、両面3M粘着テープ、もしくはシリコン・アクセサリーを使用することで、リモコン、カメラ、眼鏡ケースなどに取り付けられます。また、会社が貸与するパソコンやスマートフォン、カメラなどの紛失や置き忘れ防止など、企業におけるIT資産管理にも活用いただけます。

「Pebblebee ユニバーサル タグ型」 4,980円(税込)

< 「Pebblebee ユニバーサル」シリーズ ラインナップ >

【 製品の特長 】

■世界初、iPhoneとAndroid、両方のネットワークに対応

Appleの”探す”ネットワーク、Googleの”デバイスを探す”ネットワークのどちらからでも探せます。お持ちのスマートフォンに合わせて、どちらか一方を選んで使えます(両方のネットワークを同時には使えません)。

< 「ペブルビー」が広範囲で位置情報を特定できる理由 >

「ペブルビー」は、サードパーティの独自のネットワークを用いる製品とは異なり、iPhoneやAndroidのスマートフォンのネットワークと標準搭載の機能をそのまま活用します。そのため、本製品と連携するスマートフォンが離れた場所にある場合、これらのネットワーク内の数多くのスマートフォンとBluetoothで通信し、位置情報を特定します。取得する位置情報は匿名で送信され、データは暗号化されているため、所有者にしか位置情報は見えません。 同じネットワークを利用するユーザーが多いほど、スマートタグの位置を特定できる可能性は高くなります。

■充電して繰り返し使える

充電式のバッテリーを使用しているので、1回の充電で最大8~18か月使用できます。

タグ型:最大8か月/クリップ型:最大12か月/カード型:最大18か月

繰り返しの利用ができるので、廃棄物や二酸化炭素排出量の削減など、環境汚染に配慮しています。

■専用アプリ不要で簡単に使える

「ペブルビー」は、専用アプリのダウンロード不要で、iPhoneでもAndroidでも、接続してすぐ利用開始できます。どちらから「ペブルビー」を使うかは、設定で切り替えられます。

■多感覚アラーム・ライト機能

持ち主が場所を特定しやすいように、音を鳴らしたり、光らせたりできます。うるさいところでは、大音量のブザーやライトで、騒音の中や暗いところ、隙間に落ちたときなどでも、探しやすくなります。

■IPX6の耐水性

水しぶき、こぼれた水の直撃、にわか雨などに耐えられる水準で作られています。

【 開発会社PB Inc.について 】

2013年に設立されたPB Inc.は、スマートトラッキング業界のパイオニアであり、人々や企業が最も重要なものを追跡できるような革新的な製品の開発に専念しています。品質、デザイン、持続可能性にこだわり、日常生活にスマートなソリューションを提供し続けます。

詳細:https://pebblebee.com/



製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35169/table/689_1_375ad335ada778ba4bda574a754f5a96.jpg ]

動作環境

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35169/table/689_2_c13181ef1c242d5ba9c6759f2c645161.jpg ]

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) PB Inc, all rights reserved. pebble bee(R) is a registered trademark of PB Inc.

