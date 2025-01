PREDUCTS：デスク裏5cmを収納にする、薄型引き出し「Drawer Mini 2」販売開始

PREDUCTS株式会社

PREDUCTS株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:安藤剛)は、デスク用薄型引き出し『Drawer Mini 2』を、2025年1月27日より販売開始いたしました。

商品ページ:https://preducts.jp/products/drawer-mini2

本プロダクトは、当社が展開してきた薄型の引き出しモジュール『Drawer Mini』のアップデート版。付属するトレイを新規開発した2階建て構造『Drawer Inner Tray』にすることで、細々したものをより収納しやすくなります。

文具やケーブル、ガジェットからクリップ、付箋、ネジといった細々したものにいたるまで、5cmほどの厚みながら、空間を最大限活用しデスク周りの小物をきれいに収納できます。

Drawer Miniについて

PREDUCTS DESK - POLAR/StandingにDrawer Miniを設置した場合

Drawer Miniは、5cmほどの厚みで設置できるデスク用の薄型引き出しです。

付属するトレイを活用して小物をきれいに収納可能。引き出し背面には2つのスリットが設けられており、ケーブルを通すことでガジェットの充電ステーションとしてもご利用いただけます。

背面のスリットからケーブルを通し、スマートフォンなどガジェットの充電にも活用可能。

本製品は、当社のモジュール式デスク「PREDUCTS DESK」に限らず、市販の木天板のデスクにも設置できます。(木天板用に木ネジも付属します)

今回のDrawer Mini 2の発売に伴い、Drawer Miniシリーズは下記2つのラインナップとなります。

Drawer Inner Trayについて

Drawer Mini(Drawer Mini トレイのセット)Drawer Mini 2(Drawer Inner Trayのセット)- Drawer Mini(Drawer Mini トレイが付属):https://preducts.jp/products/drawer-mini- Drawer Mini 2(Drawer Inner Trayが付属):https://preducts.jp/products/drawer-mini2Drawer Inner Tray(デスクに載っているのが、2つ付属するDrawer Inner Saucer)

Drawer Mini 2に付属する「Drawer Inner Tray」は、当社のDrawer Mini、Drawer Threeシリーズに合わせて設計した引き出し用トレイです。内部を4サイズ6室に分割し、それぞれのサイズに合わせ、仕事道具の定位置を作れます。

付属する小皿「Drawer Inner Saucer」を使うと、引き出し内を2階建てにすることも可能。付箋やクリップ、ネジなどデスク周りで使う細々したものを収納できます。このInner Saucerは可動式なので、下のものが取り出しづらくなる心配もありません。

なお、このDrawer Inner Tray、Drawer Inner Saucerは単品でも販売しております。

PREDUCTS DESKについて

- 商品ページ:https://preducts.jp/products/drawer-inner-tray

PREDUCTS DESKは、天板裏に4本のレールを埋め込み、さまざまなモジュールを装着する「DESK MODULAR SYSTEM(R)」を搭載したデスクです。

専用のモジュールは、デスクトップ/ラップトップPCやタブレットなどはもちろん、書類や小物、ヘッドフォン、ゲーム機などにも対応。ケーブルをきれいに配線できるアダプタやホルダーもあり、机の表も裏も利便性が高くスッキリした環境を構築できます。(特許取得済)

PREDUCTSについて

We Make Tools for “Good Work”

わたしたちは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

代表:安藤 剛

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

Webサイト:https://preducts.jp

X:https://twitter.com/preducts_inc/

Instagram:https://www.instagram.com/preducts_inc/