【企業向けオンラインセミナー開催】がんサバイバーと社労士が語る「がん治療と仕事の両立」！！～働く意欲を支える医療用ウィッグも解説～

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎、以下「三井住友海上」）は、社会保険労務士法人 中村・中辻事務所（代表社員：中辻 めぐみ 氏）、株式会社アデランス（医療事業部：春原 正俊 氏、境谷 千恵子 氏）をゲストにお招きして、全国の企業を対象としたオンラインセミナー、「がんサバイバーと社労士が語る「がん治療と仕事の両立」！！～働く意欲を支える医療用ウィッグも解説～」を3月6日（木）に開催します。

お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9202/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_6&utm_content=banner_a

◆セミナー概要

昨今の少子高齢化により労働人口が減少しており、人材確保は企業にとって喫緊の経営課題となっています。また、労働人口の高齢化に伴い、疾病を抱えた労働者が増えることが予想されており、従業員の治療と仕事の両立支援の重要性が高まっています。健康経営の実現、継続的な人材の確保に向けて、病気になっても従業員が働き続けられる職場環境とすることが企業に求められています。

本セミナーでは、治療と仕事の両立の具体的な支援策等をわかりやすく解説します。

【こんな方におススメのセミナーです】

・人手不足にお困りの方

・治療と仕事の両立支援にお困りの方

・人事労務・働き方改革に興味のある方 等々

お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9202/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_6&utm_content=banner_b

◆セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90956/table/33_1_38ff8db0a917759b0f8afd2a7b6fa323.jpg ]お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9202/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_6&utm_content=banner_c三井住友海上火災保険株式会社

営業企画部・ＳＭＥ商品営推チーム 担当：桑原、岩田、神田

TEL：03-3259-1444（営業時間：平日9:00-17:00）