ENHYPEN、日本で初のスタジアム公演決定！

グローバルグループENHYPENの日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演が、2025年夏、日本2都市のスタジアムで開催されることが決定しました。日程や会場など詳細は後日発表いたします。

ENHYPENの3回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』(以下「WALK THE LINE」)は、2024年10月5日・6日の韓国・コヤン公演を皮切りに日本では埼玉・ベルーナドーム(11月9・10日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日・29日)、大阪・京セラドーム大阪(1月25日・26日)を巡る3都市6公演のドームツアーを開催し、初の日本3都市ドームツアーを成功裏に終えました。

本日、京セラドーム大阪で開催された「WALK THE LINE」大阪公演最終日のアンコールでメンバーからスタジアム公演の開催がサプライズ発表されると、会場は大きな歓声と鳴りやまない拍手で包まれました。

「WALK THE LINE」を通して、韓国では初のスタジアム公演を行い、そして日本ではK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアーを実現したENHYPEN。2025年3月1日にはフィリピン・ブラカン(フィリピン・スポーツスタジアム)と6月21日にタイ・バンコク(ラチャマンカラ国立競技場)での公演を実施することも決まっています。さらに、今回発表された2025年夏の日本2都市スタジアム公演まで、これまで公開された「WALK THE LINE」の日程すべてをスタジアムとドームで敢行しており、より一層スケールアップした自身最大規模のワールドツアーを繰り広げてまいります。

2025年夏、ENHYPEN念願の日本でのスタジアム公演に、どうぞご期待ください!

ENHYPENコメント

僕たちENHYPENは今年、グローバルデビュー5周年を迎えます。

ENGENE(ENHYPENのファンダム名)の皆さんの熱い応援のおかげで、夢に描いたスタジアム公演が決定しました!本当にありがとうございます。

さらに素敵な姿で戻ってくるので、2025年の夏、ENHYPENと一緒にスタジアムで楽しく盛り上がりましょう!

●ENHYPEN(エンハイプン) PROFILE

JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER : 儚い』はオリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度「ゴールドディスク認定作品」にてプラチナ認定。2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得した。

そして、2023年1月には、初のワールドツアー「MANIFESTO」で日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストの中で最速で単独ドーム公演を実現。また、2023年7月から開催された2回目のワールドツアー「FATE」では韓国・日本・アメリカ・フィリピンなど計13都市21回公演で全世界約32万7千人を動員。とくに日本では初のドームツアーを開催し、K-POPボーイグループの中でデビューから最速で東京ドーム公演を成功させた。年末にはTBS「第65回 日本レコード大賞」で「特別国際音楽賞」初受賞を果たし、日本での高い人気を証明。

2024年6月からスタートした自身最多公演数(5都市11公演)の日本ツアー「FATE PLUS」を9月1日に成功裏に終え、その間にも、7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たした。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックし、発売初日にミリオンセラーを達成したのに加え、K-POP歴代リパッケージアルバムの初動発売枚数の最多記録を更新した。

キャリアハイを更新し続けるENHYPENの今後の活躍に大きな注目が集まっている。