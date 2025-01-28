〈遊び心で変化する服〉モードエスニックブランド”BLACK MALAIKA”の2025春夏コレクションが登場！【マライカ】

MALAIKA株式会社

MALAIKA株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役社長 怡土公一）が全国に展開する「マライカ」では、モードエスニックブランド”BLACK MALAIKA”の2025春夏コレクションの販売を開始します。





「BLACK MALAIKA（ブラックマライカ）」は、着る人の遊び心によって一点物の洋服へと変化する、唯一無二のスタイルを提案するブランドです。





オンラインショップ（BLACK MALAIKA）https://shop.malaika.jp/view/category/mfas041マライカショップリストhttps://www.malaika.co.jp/shoplist/

私たちが軸にしているのは、「重ね着」と「アレンジ」。基本はシンプルで洗練されたモノトーンを基調にしながらも、重ね着やアレンジを通じて、お客様自身の個性や感性でBLACK MALAIKAのスタイルを完成させていただけるデザインになっています。

レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジプルオーバー \7,900 税込レーヨン丸凸ビッグブラウス \6,900 税込レーヨンレイヤー袖ワンピース \7,900 税込

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DAEiKFx1Cgw ]

例えば、トップスには斜めにカットした裾を取り入れ、インナーを覗かせることで立体感のある表情を演出。ボタンをユニークな位置に配置することで、掛け違えてシルエットを自由に変化させられる楽しみを提供しています。また、ボトムスはパンツからスカートへアレンジできるなど、毎シーズン、日常に驚きと発見をもたらすデザインを工夫しています。

レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジプルオーバー \7,900 税込レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジパンツ \7,900 税込

2025年春夏の新作コレクションでは、ダブル袖仕様の商品が登場。1着でさまざまなアレンジが可能なアイテムで、無限のスタイリングを楽しんでいただけます。（以下の画像4枚はすべて同じ商品です。）

基本スタイル袖のボタンを一部だけ外してカットオフスリーブに袖を外すことも可能肩のレースを前ボタンに留めてフリルワンピース風に

BLACK MALAIKAのお洋服を手に取っていただいた日には、「今日はどんなアレンジやスタイリングをしようかな」と、日々のコーディネートにワクワク感をプラス。そんな幸せな気持ちで一日をスタートしてほしいという想いが込められています。

さらに、ブランドネームには「have a special day for you...（あなたにとって特別な一日を）」という隠れメッセージが刺繍されています。この小さなメッセージが、お洋服とともにあなたの日常を彩るきっかけとなれば幸いです。

BLACK MALAIKAブランドネームBLACK MALAIKAブランドネーム

2025年春夏新作商品一覧

レーヨンドットプリントプルオーバー

\5,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042473

レーヨンドットプリントパンツ

\6,200 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042474

レーヨンレイヤー袖前あきワンピース

\8,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042475

レーヨンレイヤー袖ワンピース

\7,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042476

レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジプルオーバー

\7,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042477

レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジ前あきワンピース

\7,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042478

レーヨン丸ジャガード×丸レースアレンジパンツ

\7,900税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042479

レーヨン丸凸ビッグブラウス

\6,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042480

レーヨン丸凸パンツ

\5,900 税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000042481

店舗情報

マライカは、アジア・中南米・アフリカより直輸入の民芸雑貨、布、ファッションアイテム、インディアンジュエリー、天然石を取り揃え、店舗を全国に展開しています。

カフェを併設した大型店マライカバザール、姉妹店GA-ONを含め55店舗展開中。2025年春にはアルパーク広島にマライカBAZAAR広島店をはじめ、3店舗オープン予定。

マライカBAZAAR白井店マライカBAZAAR相模原店マライカ狸小路店マライカ心斎橋店

マライカ（MALAIKA）

日常を彩る世界の手しごと

マライカは、アジア・中南米・アフリカなど世界各地の伝統技術と天然素材を活かした、温かみのある手仕事を通じて、日常に豊かさを届けるエスニックなライフスタイルを提案しています。

世界のエスニックファッション・雑貨、天然石・インディアンジュエリー・アンティーク・アウトドアまで、圧巻の品揃えで日常にワクワクをお届け！

ホームページ：https://www.malaika.co.jp/

マライカについて：https://www.malaika.co.jp/about_malaika/

オンラインショップ：https://shop.malaika.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/malaika_official/

X：https://x.com/malaikanews

ご連絡先：042-677-9791（DX部）

店舗一覧

【北海道・東北エリア】

マライカバザール旭川店 （北海道旭川市永山）

マライカ狸小路店 （北海道 札幌狸小路3丁目）

マライカ函館店 （北海道函館市 金森赤煉瓦倉庫・BAYはこだて）

マライカバザール盛岡店 （岩手県盛岡市三本柳）

マライカバザール名取店 （宮城県名取市上余田字千刈田）

【北関東エリア】

マライカOUTLET大洗店 （茨城県 大洗シーサイドステーション）

マライカバザールつくば店 （茨城県つくば市春日）

マライカバザール宇都宮店 （栃木県宇都宮市岩曽町）

マライカOUTLET那須店 （栃木県 那須ガーデンアウトレット）

マライカバザール佐野店 （栃木県佐野市越名町）

マライカバザール前橋店 （群馬県前橋市下小出町）

【埼玉・千葉エリア】

マライカバザール大宮北店 （埼玉県さいたま市北区吉野町）

マライカバザール深谷店 （埼玉県深谷市上柴町東）

マライカバザール越谷店 （埼玉県越谷市レイクタウン）

GA-ON所沢店 （埼玉県所沢市西武S.C.4F)

マライカバザール入間店 （埼玉県入間市宮寺）

マライカバザール白井店 （千葉県白井市木）

マライカバザール幕張店 （千葉県 幕張ベイパーク）

マライカちはら台店 （千葉県市原市 unimoちはら台）

マライカバザール木更津店 （千葉県木更津市金田東）

【東京エリア】

マライカ有明店 （東京都 有明ガーデン）

マライカ MITI 青山店 ※ジュエリー販売のみ （東京都渋谷区渋谷）

GA-ON立川店 （東京都立川市 高島屋S.C.2F）

GA-ON聖蹟桜ヶ丘店 （東京都多摩市 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店2F）

マライカ堀之内店 （東京都八王子市京王堀之内駅前）

マライカバザール高尾店 （東京都八王子市 イーアス高尾）



【神奈川エリア】

マライカ横浜店 （神奈川県 横浜ワールドポーターズ ）

マライカ中華街店 （神奈川県 横浜中華街南門シルクロード沿い）

マライカバザール相模原店 （神奈川県相模原市中央区富士見）

マライカバザール湘南平塚店 （神奈川県平塚市田村）

マライカ小田原店 （神奈川県小田原市 ダイナシティーウエスト）



【北陸・甲信越エリア】

マライカ OUTLET 軽井沢店 （長野県北佐久郡軽井沢町チャーチストリート1F)

マライカバザール金沢店 （石川県金沢市駅西新町）

【東海エリア】

マライカMILA東静岡店 （静岡県 MARK IS 静岡）

マライカOUTLET清水店 （静岡県清水市 エスパルスドリームプラザ）

マライカ浜北店 （静岡県浜松市 サンストリート浜北）

マライカ大須店 （愛知県名古屋市 大須商店街万松寺通り）

マライカバザール岡崎店 （愛知県岡崎市上里）

マライカ OUTLET 蒲郡店 （愛知県蒲郡市 ラグーナフェスティバルマーケット 2F）

マライカバザール各務原店 （岐阜県各務原市那加緑町）

【近畿エリア】

マライカバザール奈良店 （奈良県奈良市 ミ・ナーラ ）

マライカ心斎橋店 （大阪府大阪市 せんば心斎橋筋商店街）

マライカ OUTLET りんくう店 （大阪府泉佐野市 りんくうプレジャータウンシークル2F）

マライカバザール枚方店 （大阪府枚方市宮之阪）

マライカ神戸元町店 （兵庫県 神戸元町商店街1番街）

マライカ姫路店 （兵庫県姫路市みゆき通り）



【中国・四国エリア】

マライカバザール岡山店 （岡山市北区岡南町）

GA-ON広島店 （広島県広島市中区 パセーラ 2F）

マライカバザール高松店 （香川県高松市室新町）

【九州・沖縄エリア】

マライカバザール小倉店 （福岡県北九州市小倉北区東港）

マライカバザール博多店 （福岡県福岡市博多区山王）

マライカバザール佐賀店 （佐賀県佐賀市鍋島町）

マライカ佐世保店 （長崎県 させぼ五番街）

マライカバザール大分店 （大分県大分市下郡）

マライカ沖縄店 （沖縄県 サンエー那覇メインプレイス）

代表取締役社長 怡土公一（いとこういち）

東京農業大学を卒業後、青年海外協力隊員としてケニアに赴任し、アフリカの民芸品と出会う。平成元年に、マライカの前身となるエスニック雑貨の卸売会社を創業。翌年、1号店となるマライカ大宮店をオープンし、以降、北海道から沖縄まで全国に店舗を展開している。創業時からの「世界の民芸品を通してネイティブの文化を広めたい」という理念を大切に、ケニアをはじめ、インド・タイ・メキシコなど世界各地に点在する友人でもあるビジネスパートナーたちと協力しながら、68歳となった今も精力的に活動を続けている。