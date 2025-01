富士山マガジンサービス、ジャズ名曲で醸す日本酒「遊穂 主舞瑠（YUHO SMILE）」を数量限定発売

株式会社富士山マガジンサービス石川県の御祖酒造とのコラボレーションが生んだ、ジャズと伝統が響き合う新しい味わい

雑誌の定期購読を軸に会員型ビジネスを展開する株式会社富士山マガジンサービス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西野伸一郎 以下、富士山マガジンサービス)は、御祖酒造株式会社(本社:石川県羽咋市、代表取締役:藤田美穂 以下、御祖酒造)が醸す純米酒「遊穂」の新作「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」を、関連子会社イデアを通じて2025年2月14日(金)より数量限定で販売開始いたします。また、本日2025年1月28日より、先行予約受付を開始いたしました。

「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」は、ジャズの名曲を音響醸造という技術を用いて日本酒のもろみに聴かせながら醸した新しい日本酒です。音楽の持つ深みと響きが日本酒の味わいに影響を与えると言われ 、まさに「音楽で育てられた」一杯が誕生しました。

富士山マガジンサービスは、昨秋に伝説的ジャズトランペッター、マイルス・デイヴィスの画集『帝王 Apart from Jazz: A Second Miles Davis Legacy』と特別付録『INSPIRATION: Creative Spirit』をセット販売し大きな反響を得ました。「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」は、ジャズ・プロジェクト第二弾として、クリエイティブカンパニー有限会社ガーデンがプロデュースを担当しました。

「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」は火入れをしていない純米酒。加熱処理されていないためフレッシュな味わいが特徴

「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」について

「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」は、無濾過生原酒の純米酒。1921年創業の御祖酒造(石川県羽咋市)が、伝統技術を駆使して醸し出した特別な一杯です。ジャズの名曲群を使用し、音響醸造の手法で仕込まれています。味わいには音楽の持つエネルギーが宿り、奥深いコクと華やかな余韻が広がる、特別な体験が楽しめるお酒です。



遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)

容量:720ml

価格:3,800円(税込)

先行予約受付中

発売日:2025年2月14日

発送予定: 2025年2月下旬

販売サイトURL

https://www.fujisan.co.jp/campaign/mook_milesdavis/smile_02/

※本商品は先着順で販売、在庫がなくなり次第終了となります

※ラベルデザインは予告なく変更する場合があります

有限会社ガーデン 代表取締役 竹内広樹氏からのメッセージ

音楽、アート、そして日本酒という異なる文化を融合させた特別なプロジェクトとして、『遊穂 主舞瑠』を企画しました。

この日本酒は、石川県の御祖酒造が誇る伝統技術と、ジャズが持つ革新性を掛け合わせた、唯一無二の作品です。音響醸造という新たな試みを通じて、日本酒に新しい価値を加える挑戦をしました。この一杯が、音楽のエネルギーを感じ、特別な時間と笑顔を届けるきっかけとなれば幸いです。

『遊穂 主舞瑠』とセットで楽しみたい、マイルス・デイヴィスの画集は、 Fujisan.co.jp で1,757冊限定で販売中。 https://www.fujisan.co.jp/campaign/mook_milesdavis/

音響醸造・製法について

音響醸造とは:日本酒の発酵過程で音響振動を利用して酵母や香り成分に影響を与える技術です。通常、発酵タンクに音楽や特定の音波を流すことで、微振動がもろみ(発酵中の液体)に伝わり、発酵が促進されたり、香りが向上すると言われています。

製法について:音響醸造技術により、ジャズを聴かせながら日本酒を醸しました。骨伝導スピーカーを用い、空気ではなく醪タンク自体を振動させて音を伝えることで、音楽のエネルギーをもろみに直接届けています。



御祖酒造株式会社について

石川県羽咋市で1921年に創業した老舗酒蔵。能登半島最大の穀倉地帯である邑知平野を臨み、豊かな自然と水に恵まれた環境で日本酒を醸しています。2005年に立ち上げた「遊穂」は、米の旨味と調和のとれた酸、控えめな香りが特徴で、幅広い料理と楽しめる日本酒として評価を得ています。「力強さと優しさのある日本酒」を目指し、地元農家や契約農家から厳選した酒米を使用し、笑顔と会話のある食卓を届けることを目標にしています。

1921年創業の御祖酒造(みおやしゅぞう)。「遊穂 主舞瑠(YUHO SMILE)」は、今回のプロジェクトにあたり、まさにいま、醸造されている

■富士山マガジンサービスについて

国内外10,000誌以上を取り揃える、日本最大級の雑誌オンライン書店Fujisan.co.jpを運営。定期購読販売を中心に、月間100万件以上のサービス利用があります。電子雑誌配信では、国内外18の大手電子書店へ雑誌データを提供。雑誌コンテンツを軸に、定期購読者をコアな雑誌ファン=メンバーシップと位置付け、新しい会員型ビジネスの開発も行っています。雑誌出版社へ向けては、編集・制作プロセス効率化ツールの提供、デジタル活用や収益構造の改善などを支援しています。出版社と読者をつなぐ役割を担い、雑誌ビジネスの未来を創造してまいります。WEBサイト:https://www.fujisan.co.jp/