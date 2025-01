『ダンガンロンパシリーズ』×「緜」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ダンガンロンパシリーズ』×「緜」のコラボレーションアイテムの受注を1月21日(火)より開始いたしました。

▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1176?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

緜先生描き下ろしイラストの苗木誠、霧切響子、セレスティア・ルーデンベルク、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、七海千秋、カムクライズル、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一をメインにデザインしました。

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト 最原終一 メイド&執事ver. アクリルスタンド アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 :全12種

サイズ:本体:(最大約)70×34mm 台座:(約)30×18mm 厚み:3mm

特典:(約)69×43.3mm 台座:(約)30×18mm 厚み:3mm

素材:アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト 赤松楓 メイド&執事ver. アクリルカード アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 :全12種

サイズ:本体:(約)80×58mm 厚み:1mm 特典:(約)74×60mm 厚み:1mm

素材 :アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディングアクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト 苗木誠 メイド&執事ver. アクリルネームプレート アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 :全12種

サイズ:本体:(約)68×27mm 厚み:3mm 特典:(約)68×68mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト 日向創 メイド&執事ver. 100mm缶バッジ アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 :全12種

サイズ:(約)直径56mm 特典:(約)直径100mm

素材 :紙、ブリキ

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディングブロマイド3枚セット

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト セレスティア・ルーデンベルク メイド&執事ver. ブロマイド アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)

種類 :全42種

サイズ:(約)12.7×8.9cm

素材 :紙

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. トレーディングインスタント風イラストカード2枚セット

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緜さんイラスト カムクライズル メイド&執事ver. インスタント風イラストカード アニメイト&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \385(税込), BOX \4,620(税込)

種類 :全24種

サイズ:(約)80×50mm

素材 :紙

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 メイド&執事ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \3,300(税込)

種類 :全12種(苗木誠、霧切響子、セレスティア・ルーデンベルク、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、七海千秋、カムクライズル、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一)

サイズ:本体:(約)24.2×13.2cm 台座:(約)9×9cm 厚み:3mm ※種類により異なる

素材 :アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠&霧切響子&セレスティア・ルーデンベルク&江ノ島盾子 メイド&執事ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \3,300(税込)

種類 :全3種(苗木誠&霧切響子&セレスティア・ルーデンベルク&江ノ島盾子、日向創&狛枝凪斗&七海千秋、赤松楓&天海蘭太郎&王馬小吉&最原終一)

サイズ:(約)21.5×15.1cm 台座:(約)18×3.8cm 厚み:3mm ※種類により異なる

素材 :アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 メイド&執事ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \1,980(税込)

種類 :全12種(苗木誠、霧切響子、セレスティア・ルーデンベルク、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、七海千秋、カムクライズル、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一)

サイズ:本体:(約)16.7×9.1cm 台座:(約)8×3cm 厚み:3mm ※種類により異なる

素材 :アクリル

▼緜さんイラスト メイド&執事ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー

※画像は「緜さんイラスト 苗木誠 メイド&執事ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。

鍵パーツにはキャラクターの誕生日、モノクマのモチーフをデザインしております。

キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \990(税込)

種類 :全12種(苗木誠、霧切響子、セレスティア・ルーデンベルク、江ノ島盾子、日向創、狛枝凪斗、七海千秋、カムクライズル、赤松楓、天海蘭太郎、王馬小吉、最原終一)

サイズ:キャラクター(約)48×32mm モチーフ(約)43×16mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼イラストレーター「緜」について

フリーランスとして活動。

ライトノベルの挿絵、Vtuberのデザイン、ゲームのキャラクターデザイン、SNS用のイラストなどイラスト制作業務を行っている。

『バレットコード:ファイヤーウォール』(KADOKAWA)

『きみは本当に僕の天使なのか 』 (小学館)

『俺にトラウマを与えた女子達がチラチラ見てくるけど、残念ですが手遅れです 』 (オーバーラップ文庫)

『魔女に首輪は付けられない』(KADOKAWA)

にじさんじ 『壱百満天原サロメ』

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3-35-13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム:https://armabianca.com/contact

担当:齊藤直樹

Mail:support@amnibus.com

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.