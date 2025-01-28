中学受験専門の「受験Dr.」が、無料「2025中学受験 全国オンライン講座」を2月24日に開催
株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、中学受験生のための「2025中学受験 全国オンライン講座」を2月24日（月・祝）に無料で開催する。
2025中学受験 全国オンライン講座
■「2025中学受験 全国オンライン講座」とは
●新6年生・新5年生・新4年生対象
●前年度は1,000名以上が受講
●全国の小学生に当塾の高品質の指導を無料で提供
■開催概要
日程 ： 2025年2月24日(月・祝)
受講料 ： 無料
受講方法 ： Zoomを使用してのオンライン講座
【お申し込み】
電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム
https://www.chugakujuken.com/lp/zenkoku/
お申し込み締め切り：2025年2月21日（金）
【担当講師】
担当講師
＊国語
春野 陽子 講師（写真中央左） 国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師
＊4年 算数・5年 算数・6年 算数（基礎・応用）
吉岡 英慈 講師（写真中央右） 受験Dr. 副塾長 クラウンドクター講師
＊理科・6年 算数（難問に挑戦）
亀井 章三 講師（写真右） 算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師
＊社会
清水 栄太 講師（写真左） 社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師
【受講特典】
アンケート特典トレーニングブック
■受験Dr.について
「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。
開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の5年で計51名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。
■会社概要
商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET
代表取締役社長： 屋口 京子
所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階
設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月
事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.
校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、
成城学園校、白金高輪校、横浜校、京都駅前校
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.chugakujuken.com/