小諸蒸留所ウイスキーフェスティバル2025 開催のお知らせ

2025年3月1日(土)・2日(日)の2日間、「小諸蒸留所ウイスキーフェスティバル2025」を開催します。小諸蒸留所だけではなく、小諸市内の特設会場や街歩きを楽しむことができる、新しいスタイルの回遊型フェスティバルです。

フェスティバルならではの体験と、ウイスキーの魅力を再発見!

[各会場でお楽しみいただける様々な体験]

昨年のワールドウイスキーフォーラムに参加した蒸留所のボトルや、日本デビューしたばかりのウイスキーを試飲できるほか、フードペアリング、香りあてクイズなど、ウイスキーの魅力を存分に楽しめる企画をご用意しました。また、NHK交響楽団による弦楽三重奏、サックス奏者による演奏、著名画家による似顔絵サービスなど、特別なイベントも開催します。

[小諸の街歩きで、歴史とグルメを満喫]

北国街道沿いに点在する昔ながらの風情ある街並みを歩きながら、地元のグルメや歴史を堪能できます。より快適な散策をお楽しみいただくため、街歩きマップをご用意しておりますので、周遊バスを活用しながら、お好きなスポットをお訪ねください。さらに、今年も豪華賞品が当たるスタンプラリーを実施します。街歩きマップ掲載店舗でのお食事やお買い物でスタンプを集め、ご応募いただくと景品が当たるチャンスが高まりますので、ぜひ足をお運びください。

[長野県・小諸市の魅力を発見]

北国街道沿いにある「ほんまち町屋館」では、長野県の美味しいワインや日本酒、ジンなどの魅力を伝えるイベントを同時開催しています。こちらの会場も、周遊バスの停留所になっておりますので、フェスティバルにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

特別アカデミー企画

世界的なマスターブレンダー 田中城太氏をゲストにお呼びするなど、フェスティバルならではの特別なアカデミーを企画しました。

[2人のマスターブレンダーによる対談 ~Whisky Wisdom~ (事前予約制)]

キリンビール株式会社 富士御殿場蒸溜所の田中城太氏と小諸蒸留所のイアン・チャンが登壇します。 富士御殿場蒸溜所のウイスキーや、小諸蒸留所のニューメイク(熟成前原酒)、ニューボーン(熟成3年未満の原酒)などの試飲を交えながら、ウイスキーの奥深い世界について語り合います。

[イアン・チャンによる特別セミナー ~The Road to the Future~ (事前予約制)]

イアン・チャンが、この日限定のセミナーを開催いたします。ウイスキー製造開始から2年目を迎えた小諸蒸留所の軌跡と今後の展望を、ミズナラのシングルカスクをはじめ、小諸蒸留所の選りすぐりのニューボーンをお楽しみいただきながら、お話しいたします。

[新講座 ~Explore KOMORO Sherry Casks~ (事前予約制)]

小諸蒸留所のウイスキーアカデミー新コースの初公開となります。ウイスキー熟成に欠かせないシェリー樽の歴史とその魅力について学ぶことができ、ウイスキー愛好家だけでなくワイン愛好家の方もお楽しみいただける内容となっております。



[バーテンダー体験 (当日予約)]

形状の違うグラスでウイスキーの香りを比較したり、実際にカクテル作りを体験していただけます。カクテル作り講座では、ノンアルコールのモクテルもお作りいただけますので、お酒が苦手な方でもお楽しみいただけます。

[特別マスタークラス (当日予約)]

昨年のワールドウイスキーフォーラムに参加した、韓国初のシングルモルト蒸留所の創業者ブライアン・ドゥ氏が、特別マスタークラスを市内のバーで開催します。

フェスティバル詳細

・ 開催日: 2025年3月1日(土)・2日(日)

・ 時間: 10時~18時 (特設会場については、開館時間が異なる場合がございます)

・ 会場: 小諸蒸留所および小諸市内特設会場

・ 金額:1日券 事前予約:4,000円、当日券: 5,000円

(特別アカデミー企画は別途費用がかかります。)



ご予約はこちらから:https://komorodistillery.resv.jp/



この機会に、ウイスキーだけではなく、長野県や小諸の魅力を発見する旅に出かけてみませんか?

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

以上

