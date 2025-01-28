ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡¿¥±ー¥Ö¥ë¡¿USB¥Ï¥Ö¤òÈ¯Çä¡£

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¡üÂÐ±þOS¡§Windows10¡Ê32/64bit¡Ë°Ê¹ß¡¢MacOS10.10 °Ê¹ß¡¢iOS13 °Ê¹ß¡¢Android Ver7.0 °Ê¹ß
¡üµ¬³Ê¡§HDCP1.4¡¢HDCP2.2 ¤ËÂÐ±þ/HDMI¡§¥¿¥¤¥×A¡Ê19PIN¡Ë¡ß1
¡üDisplayPort Altemate Mode ÂÐ±þ ¡öDisplayPort Ver.1.2 °Ê¹ß
¡ü¥É¥é¥¤¥ÐÉÔÍ×¡ü¶â¥á¥Ã¥¥×¥é¥°¡üHDMI´ë²è¡§Ver1.4
¡ü4K/¡Ê3840¡ß2160/30Hz¡Ë
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