SDカード録画SIM防犯カメラを発売。
株式会社ヤザワコーポレーション
SDカード録画SIMPTZカメラ
SDカード録画SIMカメラ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/304_1_aa183a637f9e215b105e84d5060d51b1.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
●携帯電波が届く範囲であれば、どこでも設置可能
●携帯電話と同じ回線を利用するので、回線工事不要
●配線が不要なので、設置・移動が簡単
SDカード録画SIMPTZカメラ
SDカード録画SIMカメラ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/304_1_aa183a637f9e215b105e84d5060d51b1.jpg ]
【製品特徴】
・レンズ：f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ
・通信規格：LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
・赤外線LED：赤外線LEDx2灯最長照射距離:40m
・録画方式：連続録画・動体検知録画
・対応OS：Android/iOS APP
・録画：microSDカード（最大128GB）
・最大録画解像度：2560x1920(5MP)
・防水：IP66相当
・電源：DC12V 1A
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。